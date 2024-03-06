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Кэмерон рассказал о возможности использовать замороженные российские активы - РИА Новости, 06.03.2024
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16:56 06.03.2024 (обновлено: 17:54 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/aktivy-1931520529.html
Кэмерон рассказал о возможности использовать замороженные российские активы
Кэмерон рассказал о возможности использовать замороженные российские активы - РИА Новости, 06.03.2024
Кэмерон рассказал о возможности использовать замороженные российские активы
Власти Великобритании видят возможность выдать Украине кредит, использовав замороженные российские активы как гарантию возврата средств в будущем, заявил глава... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:56
2024-03-06T17:54
экономика
украина
россия
дэвид кэмерон
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Власти Великобритании видят возможность выдать Украине кредит, использовав замороженные российские активы как гарантию возврата средств в будущем, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон."Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или долгового обязательства, которое по сути использует замороженные российские активы в качестве гарантии, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия заплатит репарации", - сказал Кэмерон, выступая в парламенте.По его словам, Британия рассчитывает на максимальную солидарность среди стран ЕС и G7 по вопросу передачи российских активов Киеву, но если достичь ее не удастся, то Лондон "пойдет дальше с теми союзниками, кто хочет пойти на эти меры".После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html
https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html
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экономика, украина, россия, дэвид кэмерон, санкции в отношении россии, евросоюз
Экономика, Украина, Россия, Дэвид Кэмерон, Санкции в отношении России, Евросоюз
Кэмерон рассказал о возможности использовать замороженные российские активы

Кэмерон: Лондон может дать Киеву займ, использовав как гарантию активы РФ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Власти Великобритании видят возможность выдать Украине кредит, использовав замороженные российские активы как гарантию возврата средств в будущем, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.
"Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или долгового обязательства, которое по сути использует замороженные российские активы в качестве гарантии, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия заплатит репарации", - сказал Кэмерон, выступая в парламенте.
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По его словам, Британия рассчитывает на максимальную солидарность среди стран ЕС и G7 по вопросу передачи российских активов Киеву, но если достичь ее не удастся, то Лондон "пойдет дальше с теми союзниками, кто хочет пойти на эти меры".
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
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В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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