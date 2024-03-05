https://ria.ru/20240305/zavod-1931337318.html
В Мордовии запустили завод по производству мясных снеков
В Мордовии запустили завод по производству мясных снеков - РИА Новости, 05.03.2024
В Мордовии запустили завод по производству мясных снеков
Крупнейший в России завод по производству мясных снеков запустили во вторник в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T22:49
2024-03-05T22:49
2024-03-05T22:49
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150769/58/1507695893_0:216:2875:1833_1920x0_80_0_0_86ef7b505aff7ced37a98b5ffcd9aca5.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Крупнейший в России завод по производству мясных снеков запустили во вторник в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Новые производственные объекты в трех регионах страны, в том числе в Мордовии, в режиме видеоконференции открыл президент России Владимир Путин. "В Рузаевке дан старт новому производству – заводу мясных снеков. Строительство завода было начато в ноябре 2022 года. Объем инвестиций в проект превысил 2 миллиарда рублей. Производственная мощность завода - 12 тысяч тонн продукции в год. На заводе будет создано 800 рабочих мест", - говорится в сообщении. Новое производство – еще одна площадка группы компаний "Талина", для которой это уже второй инвестпроект, запущенный в этом году: 9 февраля на выставке "Россия" в Москве был дан старт производству сухих кормов для домашних животных. "Сегодня у коллектива агрохолдинга праздник. Нас более 7 тысяч, и мы запускаем уникальное производство по выпуску высокобелковой продукции - мясных снеков. Это чипсы, кнуты, мини-колбаски. Мясные чипсы мы создали как альтернативу всем известным картофельным чипсам. Верим, что продукт, произведённый на нашем заводе, изменит культуру потребления в сторону полезного мясного перекуса. Следующая наша задача - создание пищевого кластера", - цитирует пресс-служба слова основателя ГК "Талина" Виктора Бирюкова. Глава Мордовии Артем Здунов назвал открытие нового завода "знаковым событием". "Считаю, что это проект про здоровое, правильное питание, это культура питания, в том числе для детей. Конечно, это предприятие войдет в систему предприятий полного цикла. Оно дает больше доходов, соответственно, и налогов будет больше, и социальных взносов, и 800 новых рабочих мест. Для нас важно, что предприятие развивается", - приводятся в сообщении слова Здунова. Он также отметил, что у региона впереди еще 5 новых проектов на 13,5 миллиарда рублей, в том числе в новой инвестиционной нише - кормах для домашних животных. "У нас на очереди - завод по влажным кормам, селекционно-генетический центр и один из самых больших в Приволжье комбикормовых заводов. Я хочу выразить благодарность нашему бизнесу, рядовым работникам предприятия за смелость, амбициозность в реализации целей и за то, что вкладывают в родную экономику", - заявил Здунов. В свою очередь глава государства отметил, что "Мордовия развивается хорошими темпами", региону "удается находить и поддерживать перспективные проекты".
https://ria.ru/20240222/mordoviya-1928884609.html
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артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости.
Крупнейший в России завод по производству мясных снеков запустили во вторник в Мордовии, сообщает пресс-служба
главы республики.
Новые производственные объекты в трех регионах страны, в том числе в Мордовии, в режиме видеоконференции открыл президент России Владимир Путин
.
"В Рузаевке дан старт новому производству – заводу мясных снеков. Строительство завода было начато в ноябре 2022 года. Объем инвестиций в проект превысил 2 миллиарда рублей. Производственная мощность завода - 12 тысяч тонн продукции в год. На заводе будет создано 800 рабочих мест", - говорится в сообщении.
В Мордовии мореный дуб будут заготавливать по новому ГОСТу
Новое производство – еще одна площадка группы компаний "Талина", для которой это уже второй инвестпроект, запущенный в этом году: 9 февраля на выставке "Россия" в Москве
был дан старт производству сухих кормов для домашних животных.
"Сегодня у коллектива агрохолдинга праздник. Нас более 7 тысяч, и мы запускаем уникальное производство по выпуску высокобелковой продукции - мясных снеков. Это чипсы, кнуты, мини-колбаски. Мясные чипсы мы создали как альтернативу всем известным картофельным чипсам. Верим, что продукт, произведённый на нашем заводе, изменит культуру потребления в сторону полезного мясного перекуса. Следующая наша задача - создание пищевого кластера", - цитирует пресс-служба слова основателя ГК "Талина" Виктора Бирюкова
.
Глава Мордовии Артем Здунов
назвал открытие нового завода "знаковым событием".
"Считаю, что это проект про здоровое, правильное питание, это культура питания, в том числе для детей. Конечно, это предприятие войдет в систему предприятий полного цикла. Оно дает больше доходов, соответственно, и налогов будет больше, и социальных взносов, и 800 новых рабочих мест. Для нас важно, что предприятие развивается", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Он также отметил, что у региона впереди еще 5 новых проектов на 13,5 миллиарда рублей, в том числе в новой инвестиционной нише - кормах для домашних животных.
"У нас на очереди - завод по влажным кормам, селекционно-генетический центр и один из самых больших в Приволжье комбикормовых заводов. Я хочу выразить благодарность нашему бизнесу, рядовым работникам предприятия за смелость, амбициозность в реализации целей и за то, что вкладывают в родную экономику", - заявил Здунов.
В свою очередь глава государства отметил, что "Мордовия развивается хорошими темпами", региону "удается находить и поддерживать перспективные проекты".
В Мордовии запустили завод по производству кормов для животных