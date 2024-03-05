https://ria.ru/20240305/zavod-1931337318.html

В Мордовии запустили завод по производству мясных снеков

В Мордовии запустили завод по производству мясных снеков - РИА Новости, 05.03.2024

В Мордовии запустили завод по производству мясных снеков

Крупнейший в России завод по производству мясных снеков запустили во вторник в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T22:49

2024-03-05T22:49

2024-03-05T22:49

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Крупнейший в России завод по производству мясных снеков запустили во вторник в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Новые производственные объекты в трех регионах страны, в том числе в Мордовии, в режиме видеоконференции открыл президент России Владимир Путин. "В Рузаевке дан старт новому производству – заводу мясных снеков. Строительство завода было начато в ноябре 2022 года. Объем инвестиций в проект превысил 2 миллиарда рублей. Производственная мощность завода - 12 тысяч тонн продукции в год. На заводе будет создано 800 рабочих мест", - говорится в сообщении. Новое производство – еще одна площадка группы компаний "Талина", для которой это уже второй инвестпроект, запущенный в этом году: 9 февраля на выставке "Россия" в Москве был дан старт производству сухих кормов для домашних животных. "Сегодня у коллектива агрохолдинга праздник. Нас более 7 тысяч, и мы запускаем уникальное производство по выпуску высокобелковой продукции - мясных снеков. Это чипсы, кнуты, мини-колбаски. Мясные чипсы мы создали как альтернативу всем известным картофельным чипсам. Верим, что продукт, произведённый на нашем заводе, изменит культуру потребления в сторону полезного мясного перекуса. Следующая наша задача - создание пищевого кластера", - цитирует пресс-служба слова основателя ГК "Талина" Виктора Бирюкова. Глава Мордовии Артем Здунов назвал открытие нового завода "знаковым событием". "Считаю, что это проект про здоровое, правильное питание, это культура питания, в том числе для детей. Конечно, это предприятие войдет в систему предприятий полного цикла. Оно дает больше доходов, соответственно, и налогов будет больше, и социальных взносов, и 800 новых рабочих мест. Для нас важно, что предприятие развивается", - приводятся в сообщении слова Здунова. Он также отметил, что у региона впереди еще 5 новых проектов на 13,5 миллиарда рублей, в том числе в новой инвестиционной нише - кормах для домашних животных. "У нас на очереди - завод по влажным кормам, селекционно-генетический центр и один из самых больших в Приволжье комбикормовых заводов. Я хочу выразить благодарность нашему бизнесу, рядовым работникам предприятия за смелость, амбициозность в реализации целей и за то, что вкладывают в родную экономику", - заявил Здунов. В свою очередь глава государства отметил, что "Мордовия развивается хорошими темпами", региону "удается находить и поддерживать перспективные проекты".

https://ria.ru/20240222/mordoviya-1928884609.html

https://ria.ru/20240209/korm-1926510546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем здунов, республика мордовия