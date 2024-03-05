https://ria.ru/20240305/zavod-1931287339.html

Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Коксохима" в Авдеевке

Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Коксохима" в Авдеевке - РИА Новости, 05.03.2024

Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Коксохима" в Авдеевке

Окончательное решение по возможности и необходимости восстановления Авдеевского коксохимического завода будет приниматься на основе проведенного анализа... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:56

2024-03-05T17:56

2024-03-05T17:56

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

авдеевский коксохимический завод

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Окончательное решение по возможности и необходимости восстановления Авдеевского коксохимического завода будет приниматься на основе проведенного анализа профильных ведомств и по согласованию с федеральным центром, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Дальше уже работа профильных ведомств, которая уже позволит сделать правильную оценку по объемам восстановления, поможет спланировать это восстановление, восстановление тех или иных предприятий, даст окончательную позицию по авдеевскому "Коксохиму", по согласованию с федеральным центром будет окончательное решение по возможности и необходимости его восстановления", - сказал Пушилин журналистам во время Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, решение будет принято на основе тех данных, которые озвучат специалисты. "Но это уже, я думаю, ближайшее будущее - мне представляется это возможным и с учетом тех поручений, которые сейчас приходят в режиме реального времени", - добавил глава ДНР. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

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авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, авдеевский коксохимический завод, всемирный фестиваль молодежи — 2024