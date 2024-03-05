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МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/zaes-1931219621.html
МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС, заявил Балицкий
МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 05.03.2024
МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС, заявил Балицкий
Европейские структуры, в том числе МАГАТЭ, не признают обстрелов территории Запорожской АЭС, при этом такие удары создает ядерную угрозу для всего мира, заявил... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:33
2024-03-05T14:33
специальная военная операция на украине
безопасность
евгений балицкий
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
запорожская область
россия
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Европейские структуры, в том числе МАГАТЭ, не признают обстрелов территории Запорожской АЭС, при этом такие удары создает ядерную угрозу для всего мира, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС. "Откровенно сказать, мы неоднократно принимали делегацию МАГАТЭ во главе с Гросси, во все эти приезды мы со своей стороны полностью обеспечивали безопасность, проезд, организацию. Но, к сожалению, мы отдаем себе отчет, что все европейские структуры, начиная с Олимпийского комитета, Совета Европы, МАГАТЭ - все, кто получает деньги Запада, они не признают очевидных вещей, что укронацистский режим сегодня обстреливает атомную станцию, и это является основным сегодня фактором, угрожающим миру с точки зрения ядерной угрозы. Учитывая, что они это не замечают или делают вид, что не замечают, то все остальное является бессмысленным - разговоры и болтовня", - заявил Балицкий.
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безопасность, евгений балицкий, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Евгений Балицкий, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область, Россия
МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС, заявил Балицкий

Балицкий: МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС, несмотря на их угрозу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Европейские структуры, в том числе МАГАТЭ, не признают обстрелов территории Запорожской АЭС, при этом такие удары создает ядерную угрозу для всего мира, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС.
"Откровенно сказать, мы неоднократно принимали делегацию МАГАТЭ во главе с Гросси, во все эти приезды мы со своей стороны полностью обеспечивали безопасность, проезд, организацию. Но, к сожалению, мы отдаем себе отчет, что все европейские структуры, начиная с Олимпийского комитета, Совета Европы, МАГАТЭ - все, кто получает деньги Запада, они не признают очевидных вещей, что укронацистский режим сегодня обстреливает атомную станцию, и это является основным сегодня фактором, угрожающим миру с точки зрения ядерной угрозы. Учитывая, что они это не замечают или делают вид, что не замечают, то все остальное является бессмысленным - разговоры и болтовня", - заявил Балицкий.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЕвгений БалицкийРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСЗапорожская областьРоссия
 
 
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