https://ria.ru/20240305/zaes-1931219621.html

МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС, заявил Балицкий

МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 05.03.2024

МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС, заявил Балицкий

Европейские структуры, в том числе МАГАТЭ, не признают обстрелов территории Запорожской АЭС, при этом такие удары создает ядерную угрозу для всего мира, заявил... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:33

2024-03-05T14:33

2024-03-05T14:33

специальная военная операция на украине

безопасность

евгений балицкий

рафаэль гросси

магатэ

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запорожская область

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Европейские структуры, в том числе МАГАТЭ, не признают обстрелов территории Запорожской АЭС, при этом такие удары создает ядерную угрозу для всего мира, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС. "Откровенно сказать, мы неоднократно принимали делегацию МАГАТЭ во главе с Гросси, во все эти приезды мы со своей стороны полностью обеспечивали безопасность, проезд, организацию. Но, к сожалению, мы отдаем себе отчет, что все европейские структуры, начиная с Олимпийского комитета, Совета Европы, МАГАТЭ - все, кто получает деньги Запада, они не признают очевидных вещей, что укронацистский режим сегодня обстреливает атомную станцию, и это является основным сегодня фактором, угрожающим миру с точки зрения ядерной угрозы. Учитывая, что они это не замечают или делают вид, что не замечают, то все остальное является бессмысленным - разговоры и болтовня", - заявил Балицкий.

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Кирилл Волков

безопасность, евгений балицкий, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, россия