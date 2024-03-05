МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС, заявил Балицкий
Балицкий: МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС, несмотря на их угрозу
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Европейские структуры, в том числе МАГАТЭ, не признают обстрелов территории Запорожской АЭС, при этом такие удары создает ядерную угрозу для всего мира, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС.
"Откровенно сказать, мы неоднократно принимали делегацию МАГАТЭ во главе с Гросси, во все эти приезды мы со своей стороны полностью обеспечивали безопасность, проезд, организацию. Но, к сожалению, мы отдаем себе отчет, что все европейские структуры, начиная с Олимпийского комитета, Совета Европы, МАГАТЭ - все, кто получает деньги Запада, они не признают очевидных вещей, что укронацистский режим сегодня обстреливает атомную станцию, и это является основным сегодня фактором, угрожающим миру с точки зрения ядерной угрозы. Учитывая, что они это не замечают или делают вид, что не замечают, то все остальное является бессмысленным - разговоры и болтовня", - заявил Балицкий.