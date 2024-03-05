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Зеленский признал. В США раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/vsu-1931241641.html
Зеленский признал. В США раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой
Зеленский признал. В США раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой - РИА Новости, 05.03.2024
Зеленский признал. В США раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой
Украинские войска не смогут выстоять перед российской армией из-за острой нехватки живой силы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:46
2024-03-05T15:46
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
сергей шойгу
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска не смогут выстоять перед российской армией из-за острой нехватки живой силы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Не имеет значения сколько боеприпасов и денег они (ВСУ. — Прим. Ред.) получат, у них нет людей, это то, что происходит прямо сейчас, потому что русские могут просто прорваться", — отметил он.По словам военного, украинские войска не обладают возможностями, чтобы проводить такую тактику, которая позволила бы им отражать атаки и сдерживать российскую армию. Разведчик пояснил, что это дорого обойдется Киеву и приведет к поражению в военных действиях."Украинцы роют окопы в некоторых местах, устанавливают колючую проволоку, но у них нет людей, обученных для таких операций. Зеленский только что вышел и признал, что сейчас дефицит в 700 тысяч человек", — резюмировал он.В понедельник газета Washington Post написала, что Киев на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ не может объяснить, где находятся и чем занимаются "мобилизованные" 700 тысяч человек.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
https://ria.ru/20240305/ischeznovenie-1931126142.html
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киев, россия, украина, сергей шойгу, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, В мире
Зеленский признал. В США раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой

Риттер: ВСУ не могут остановить наступление ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации
Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ Гиацинт-С в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска не смогут выстоять перед российской армией из-за острой нехватки живой силы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Не имеет значения сколько боеприпасов и денег они (ВСУ. — Прим. Ред.) получат, у них нет людей, это то, что происходит прямо сейчас, потому что русские могут просто прорваться", — отметил он.
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По словам военного, украинские войска не обладают возможностями, чтобы проводить такую тактику, которая позволила бы им отражать атаки и сдерживать российскую армию. Разведчик пояснил, что это дорого обойдется Киеву и приведет к поражению в военных действиях.
"Украинцы роют окопы в некоторых местах, устанавливают колючую проволоку, но у них нет людей, обученных для таких операций. Зеленский только что вышел и признал, что сейчас дефицит в 700 тысяч человек", — резюмировал он.
В понедельник газета Washington Post написала, что Киев на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ не может объяснить, где находятся и чем занимаются "мобилизованные" 700 тысяч человек.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаСергей ШойгуСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАВ мире
 
 
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