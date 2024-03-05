https://ria.ru/20240305/vsu-1931241641.html

Зеленский признал. В США раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой

Зеленский признал. В США раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой - РИА Новости, 05.03.2024

Зеленский признал. В США раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой

Украинские войска не смогут выстоять перед российской армией из-за острой нехватки живой силы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:46

2024-03-05T15:46

2024-03-05T15:46

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

сергей шойгу

скотт риттер

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска не смогут выстоять перед российской армией из-за острой нехватки живой силы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Не имеет значения сколько боеприпасов и денег они (ВСУ. — Прим. Ред.) получат, у них нет людей, это то, что происходит прямо сейчас, потому что русские могут просто прорваться", — отметил он.По словам военного, украинские войска не обладают возможностями, чтобы проводить такую тактику, которая позволила бы им отражать атаки и сдерживать российскую армию. Разведчик пояснил, что это дорого обойдется Киеву и приведет к поражению в военных действиях."Украинцы роют окопы в некоторых местах, устанавливают колючую проволоку, но у них нет людей, обученных для таких операций. Зеленский только что вышел и признал, что сейчас дефицит в 700 тысяч человек", — резюмировал он.В понедельник газета Washington Post написала, что Киев на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ не может объяснить, где находятся и чем занимаются "мобилизованные" 700 тысяч человек.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html

https://ria.ru/20240305/ischeznovenie-1931126142.html

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