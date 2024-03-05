Зеленский признал. В США раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой
Риттер: ВСУ не могут остановить наступление ВС России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации
Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска не смогут выстоять перед российской армией из-за острой нехватки живой силы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Не имеет значения сколько боеприпасов и денег они (ВСУ. — Прим. Ред.) получат, у них нет людей, это то, что происходит прямо сейчас, потому что русские могут просто прорваться", — отметил он.
По словам военного, украинские войска не обладают возможностями, чтобы проводить такую тактику, которая позволила бы им отражать атаки и сдерживать российскую армию. Разведчик пояснил, что это дорого обойдется Киеву и приведет к поражению в военных действиях.
"Украинцы роют окопы в некоторых местах, устанавливают колючую проволоку, но у них нет людей, обученных для таких операций. Зеленский только что вышел и признал, что сейчас дефицит в 700 тысяч человек", — резюмировал он.
В понедельник газета Washington Post написала, что Киев на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ не может объяснить, где находятся и чем занимаются "мобилизованные" 700 тысяч человек.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.