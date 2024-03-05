https://ria.ru/20240305/viski-1931218192.html

Калужский ликеро-водочный завод готовит перезапуск бренда виски в России

Калужский ликеро-водочный завод готовит перезапуск бренда виски в России - РИА Новости, 05.03.2024

Калужский ликеро-водочный завод готовит перезапуск бренда виски в России

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) готовится к перезапуску бренда виски William Scott, который ранее уже разливался в России, рассказал РИА... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:30

2024-03-05T14:30

2024-03-05T14:30

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россия

казахстан

азербайджан

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) готовится к перезапуску бренда виски William Scott, который ранее уже разливался в России, рассказал РИА Новости основатель компании Павел Победкин. Ранее бренд виски William Scott входил в портфель алкогольного дистрибутора "Статус-групп". "Мы действительно готовим к перезапуску виски William Scott. Он разливался на территории России в 2013-2015 годах и, как показали наши исследования, был одной из самых популярных марок своей категории... Напиток мы будем производить из шотландского дистиллята, что позволит получить на выходе настоящий качественный скотч", - сообщили Победкин. В компании подчеркнули, что перезапуск планируется примерно через полгода, а сейчас группа дизайнеров готовит полный ребрендинг и разрабатывает новую упаковку, этикетку. "Я уверен, что скотч William Scott не просто займет достойное место среди конкурентов, но и сможет заместить многих из них, поскольку он будет привлекательнее по цене и не уступит в качестве", - уточнил он. Президент компании Ladoga, крупного импортера алкоголя, Вениамин Грабар рассказал агентству, что по логистическим причинам импорт шотландских дистиллятов в Россию остается сложным, а шотландские винокурни "не хотят ничего продавать напрямую в нашу страну, чтобы обезопасить себя от санкций и репутационных рисков", поэтому приходится использовать "немного фантазийные схемы". Большая проблема, по его словам, еще и в нехватке дистиллятов. "Нельзя сказать, что упомянутый бренд был широко известен. Кроме того, на фоне анонсированного редизайна вряд ли получится воспользоваться преимуществами бренда, накопленными ранее, если таковые были... Продажи виски российских брендов будут зависеть от ценовой политики, выбранной стратегии продвижения и поступательной работой над органолептикой каждого из них", - резюмировал он. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) поставляет свою продукцию в 61 регион России, а также экспортирует ее в зарубежные страны, в частности Казахстан, Азербайджан и Китай.

https://ria.ru/20240106/pivo-1919011801.html

https://ria.ru/20240116/pobedkin-1921377790.html

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экономика, россия, казахстан, азербайджан