Рейтинг@Mail.ru
Виноделы призвали власти установить квоту для российского вина в магазинах - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/vino-1931324490.html
Виноделы призвали власти установить квоту для российского вина в магазинах
Виноделы призвали власти установить квоту для российского вина в магазинах - РИА Новости, 05.03.2024
Виноделы призвали власти установить квоту для российского вина в магазинах
Ассоциация виноградарей и виноделов России просит власти РФ установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением и... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:01
2024-03-05T21:01
экономика
россия
алексей плотников
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России просит власти РФ установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением и 50% - для ресторанов и кафе, рассказал РИА Новости исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников. По его словам, ассоциация решила вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в том числе в кабмин свою позицию. "(Позицию - ред.) по установлению обязанности организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с 1 сентября 2024 года иметь в ассортименте не менее 20% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории Российской Федерации, с увеличением в среднесрочной перспективе указанной доли до 50% в качестве целевого значения", — заявил Плотников. Кроме того, АВВР предлагает установить квоту и для кафе — иметь в винной карте "с 1 сентября 2024 года не менее 50% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории РФ" и указывать такие напитки в начале.
https://ria.ru/20240106/pivo-1919011801.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3891daaf107182aa10728da2c77aca95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей плотников, госдума рф
Экономика, Россия, Алексей Плотников, Госдума РФ
Виноделы призвали власти установить квоту для российского вина в магазинах

АВВР призвала установить квоту для российского вина в магазинах и ресторанах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина в супермаркете
Продажа вина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Продажа вина в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России просит власти РФ установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением и 50% - для ресторанов и кафе, рассказал РИА Новости исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников.
По его словам, ассоциация решила вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в том числе в кабмин свою позицию.
"(Позицию - ред.) по установлению обязанности организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с 1 сентября 2024 года иметь в ассортименте не менее 20% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории Российской Федерации, с увеличением в среднесрочной перспективе указанной доли до 50% в качестве целевого значения", — заявил Плотников.
Кроме того, АВВР предлагает установить квоту и для кафе — иметь в винной карте "с 1 сентября 2024 года не менее 50% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории РФ" и указывать такие напитки в начале.
Пивоваренный завод Балтика в Санкт-Петербурге, Бродильный цех, цилиндро-конические танки - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Пивная революция. Как возрождают производство после ухода западных компаний
6 января, 08:00
 
ЭкономикаРоссияАлексей ПлотниковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала