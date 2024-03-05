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Виноделы призвали власти установить квоту для российского вина в магазинах
Виноделы призвали власти установить квоту для российского вина в магазинах - РИА Новости, 05.03.2024
Виноделы призвали власти установить квоту для российского вина в магазинах
Ассоциация виноградарей и виноделов России просит власти РФ установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением и... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:01
2024-03-05T21:01
2024-03-05T21:01
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России просит власти РФ установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением и 50% - для ресторанов и кафе, рассказал РИА Новости исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников. По его словам, ассоциация решила вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в том числе в кабмин свою позицию. "(Позицию - ред.) по установлению обязанности организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с 1 сентября 2024 года иметь в ассортименте не менее 20% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории Российской Федерации, с увеличением в среднесрочной перспективе указанной доли до 50% в качестве целевого значения", — заявил Плотников. Кроме того, АВВР предлагает установить квоту и для кафе — иметь в винной карте "с 1 сентября 2024 года не менее 50% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории РФ" и указывать такие напитки в начале.
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экономика, россия, алексей плотников, госдума рф
Экономика, Россия, Алексей Плотников, Госдума РФ
Виноделы призвали власти установить квоту для российского вина в магазинах
АВВР призвала установить квоту для российского вина в магазинах и ресторанах
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России просит власти РФ установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением и 50% - для ресторанов и кафе, рассказал РИА Новости исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников.
По его словам, ассоциация решила вновь обратиться к правительству и Госдуме
с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в том числе в кабмин свою позицию.
"(Позицию - ред.) по установлению обязанности организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с 1 сентября 2024 года иметь в ассортименте не менее 20% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории Российской Федерации, с увеличением в среднесрочной перспективе указанной доли до 50% в качестве целевого значения", — заявил Плотников.
Кроме того, АВВР предлагает установить квоту и для кафе — иметь в винной карте "с 1 сентября 2024 года не менее 50% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории РФ" и указывать такие напитки в начале.
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