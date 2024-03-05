Пушилин прочитал лекцию участникам Всемирного фестиваля молодежи

Пушилин прочитал участникам ВФМ в Сириусе лекцию о жизни в новых регионах
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.
В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.
Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.
Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.
Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.
Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.
В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.
В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.
В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.
В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.
Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.
Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.
Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.
Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.
Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.
Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.
Мариуполь планируют восстановить за три года.
Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.
Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.
Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.
Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.
В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.
Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.
Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.
В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.
В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.
Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.
Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.
Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.
Мариуполь планируют восстановить за три года.
Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.
Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.