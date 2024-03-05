https://ria.ru/20240305/vfm-1931315239.html

Пушилин прочитал лекцию участникам Всемирного фестиваля молодежи

Пушилин прочитал лекцию участникам Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 05.03.2024

Пушилин прочитал лекцию участникам Всемирного фестиваля молодежи

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прочитал участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе лекцию "На Родине, в России: жизнь и стойкость... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:57

2024-03-05T19:57

2024-03-05T20:41

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

политика

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СИРИУС, 5 мар – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прочитал участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе лекцию "На Родине, в России: жизнь и стойкость новых регионов", передает корреспондент РИА Новости. Лекция была организовала в рамках марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание" в кампусе "Нижний Новгород". Глава ДНР затронул вопросы переломного периода в Донецке, рассказывая о боевых действиях, а также о становлении новых форм существования регионов, включенных в состав России. "Это следующая эпоха для Донбасса, потому что почти девять лет мы ждали, мы ощущали, конечно же, верили, только эти ощущения позволили такой промежуток времени выдержать… Когда ты понимаешь, нужно подождать месяц, полгода, ну, год, а представьте 8,5 лет. И вот решение президента - признание республики Донбасс… Сентябрь месяц, и мы снова дома, мы снова часть России", - сказал на лекции Пушилин. Он упомянул, что хорошо помнит процесс включения новых регионов в состав России, состояние. "И это происходит с нами, это происходит с Донбассом, это происходит с народной Донецкой республикой, и потом специальная военная операция, для нас - это освободительная операция", - рассказал Пушилин. Говоря об обстановке, которая сейчас наблюдается в новых регионах РФ, Пушилин подчеркнул, что там продолжает развиваться сельское хозяйство, производство, где-то уже начались выборы. "На передовой даже выборы проходят, выборы уже идут, да, это Донбасс", - говорит Пушилин. На встрече также обсуждались не только околовоенные темы, но и вопросы озеленения Донбасса. Пушилин на этот счет назвал регион самым зеленым из промышленных. Спросили Пушилина и о демографии. Девушка из зала задалась вопрос, в каком возрасте нужно рожать и заводить семью, на что Пушилин заверил, "на последних курсах нужно об этом уже задумываться". Многодетными, как считает Пушилин, можно назвать семьи, в которых воспитываются как минимум пять детей, три - это необходимая средняя для общества норма. После лекции Пушилин в составе делегации посетил на Медальной площади Сириуса, так называемом Городе молодежи мира, арт-выставку. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240107/vosstanovlenie-1920073280.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, денис пушилин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, политика