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Пушилин прочитал лекцию участникам Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:57 05.03.2024 (обновлено: 20:41 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/vfm-1931315239.html
Пушилин прочитал лекцию участникам Всемирного фестиваля молодежи
Пушилин прочитал лекцию участникам Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 05.03.2024
Пушилин прочитал лекцию участникам Всемирного фестиваля молодежи
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прочитал участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе лекцию "На Родине, в России: жизнь и стойкость... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:57
2024-03-05T20:41
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931321569_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_0e63883f97da0604510018a828c152f6.jpg
СИРИУС, 5 мар – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прочитал участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе лекцию "На Родине, в России: жизнь и стойкость новых регионов", передает корреспондент РИА Новости. Лекция была организовала в рамках марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание" в кампусе "Нижний Новгород". Глава ДНР затронул вопросы переломного периода в Донецке, рассказывая о боевых действиях, а также о становлении новых форм существования регионов, включенных в состав России. "Это следующая эпоха для Донбасса, потому что почти девять лет мы ждали, мы ощущали, конечно же, верили, только эти ощущения позволили такой промежуток времени выдержать… Когда ты понимаешь, нужно подождать месяц, полгода, ну, год, а представьте 8,5 лет. И вот решение президента - признание республики Донбасс… Сентябрь месяц, и мы снова дома, мы снова часть России", - сказал на лекции Пушилин. Он упомянул, что хорошо помнит процесс включения новых регионов в состав России, состояние. "И это происходит с нами, это происходит с Донбассом, это происходит с народной Донецкой республикой, и потом специальная военная операция, для нас - это освободительная операция", - рассказал Пушилин. Говоря об обстановке, которая сейчас наблюдается в новых регионах РФ, Пушилин подчеркнул, что там продолжает развиваться сельское хозяйство, производство, где-то уже начались выборы. "На передовой даже выборы проходят, выборы уже идут, да, это Донбасс", - говорит Пушилин. На встрече также обсуждались не только околовоенные темы, но и вопросы озеленения Донбасса. Пушилин на этот счет назвал регион самым зеленым из промышленных. Спросили Пушилина и о демографии. Девушка из зала задалась вопрос, в каком возрасте нужно рожать и заводить семью, на что Пушилин заверил, "на последних курсах нужно об этом уже задумываться". Многодетными, как считает Пушилин, можно назвать семьи, в которых воспитываются как минимум пять детей, три - это необходимая средняя для общества норма. После лекции Пушилин в составе делегации посетил на Медальной площади Сириуса, так называемом Городе молодежи мира, арт-выставку. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240107/vosstanovlenie-1920073280.html
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Политика
Пушилин прочитал лекцию участникам Всемирного фестиваля молодежи

Пушилин прочитал участникам ВФМ в Сириусе лекцию о жизни в новых регионах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин участвует во встрече в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин участвует во встрече в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин участвует во встрече в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 5 мар – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прочитал участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе лекцию "На Родине, в России: жизнь и стойкость новых регионов", передает корреспондент РИА Новости.
Лекция была организовала в рамках марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание" в кампусе "Нижний Новгород". Глава ДНР затронул вопросы переломного периода в Донецке, рассказывая о боевых действиях, а также о становлении новых форм существования регионов, включенных в состав России.
Шествие с флагами, встречи и танцы: Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

Участница Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией Географические и стратегические границы в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров встречается с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

Участники фестиваля из Китая во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

Сценарист VR-проекта Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов Руслан Жигалов выступает на мастер-классе РИА Новости Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Кинорежиссер, музыкант Эмир Кустурица выступает на встрече Удивительный мир Эмира Кустурицы: творчество, взгляды, жизнь в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

Участники фестиваля из Швеции во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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14 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

Участники фестиваля из Приднестровья во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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15 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

Участники фестиваля из ЛНР во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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16 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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17 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
18 из 18

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 18

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 18

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 18

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 18

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 18

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 18

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 18

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 18

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 18

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 18

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 18

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 18

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 18

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 18

Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
15 из 18

Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 18

На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
17 из 18

В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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18 из 18
"Это следующая эпоха для Донбасса, потому что почти девять лет мы ждали, мы ощущали, конечно же, верили, только эти ощущения позволили такой промежуток времени выдержать… Когда ты понимаешь, нужно подождать месяц, полгода, ну, год, а представьте 8,5 лет. И вот решение президента - признание республики Донбасс… Сентябрь месяц, и мы снова дома, мы снова часть России", - сказал на лекции Пушилин.
Он упомянул, что хорошо помнит процесс включения новых регионов в состав России, состояние. "И это происходит с нами, это происходит с Донбассом, это происходит с народной Донецкой республикой, и потом специальная военная операция, для нас - это освободительная операция", - рассказал Пушилин.
Говоря об обстановке, которая сейчас наблюдается в новых регионах РФ, Пушилин подчеркнул, что там продолжает развиваться сельское хозяйство, производство, где-то уже начались выборы. "На передовой даже выборы проходят, выборы уже идут, да, это Донбасс", - говорит Пушилин.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Пушилин рассказал о результатах в восстановлении Донбасса
7 января, 18:10
На встрече также обсуждались не только околовоенные темы, но и вопросы озеленения Донбасса. Пушилин на этот счет назвал регион самым зеленым из промышленных.
Спросили Пушилина и о демографии. Девушка из зала задалась вопрос, в каком возрасте нужно рожать и заводить семью, на что Пушилин заверил, "на последних курсах нужно об этом уже задумываться". Многодетными, как считает Пушилин, можно назвать семьи, в которых воспитываются как минимум пять детей, три - это необходимая средняя для общества норма.
После лекции Пушилин в составе делегации посетил на Медальной площади Сириуса, так называемом Городе молодежи мира, арт-выставку.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Большая стройка: новые жилые кварталы Мариуполя
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

© РИА Новости / Александр Сухов
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1 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

Вид на жилой дом на бульваре Шевченко в Мариуполе

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

© РИА Новости / Александр Сухов
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2 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

© РИА Новости / Александр Сухов
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3 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

Женщина возле одного из жилых домов в Октябрьском районе Мариуполя

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

© РИА Новости / Александр Сухов
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4 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Семьи осваиваются в новых квартирах.

Свет в окнах жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя

Семьи осваиваются в новых квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
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5 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

Вид на жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

Жалюзи в окнах жилого дома на улице Артема в Жовтневом районе Мариуполя

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

© РИА Новости / Александр Сухов
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7 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

Вид на жилые дома на улице Семененко в Мариуполе

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

Вид на подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мариуполь планируют восстановить за три года.

Вид на жилые дома на Иртышской улице в Мариуполе

Мариуполь планируют восстановить за три года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

Вид на подъезды жилых домов на бульваре Шевченко в Мариуполе

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

Вид на жилой дом на Черноморской улице в Приморском районе Мариуполя

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
14 из 14

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
1 из 14

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
2 из 14

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
3 из 14

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
4 из 14

Семьи осваиваются в новых квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
5 из 14

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
6 из 14

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
7 из 14

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 14

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
9 из 14

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
10 из 14

Мариуполь планируют восстановить за три года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 14

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
12 из 14

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

© РИА Новости / Александр Сухов
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13 из 14
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
© РИА Новости / Александр Сухов
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14 из 14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВсемирный фестиваль молодежи — 2024Политика
 
 
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