https://ria.ru/20240305/ukraina-1931142859.html

В Харьковской области подорвали состав с грузом для ВСУ, сообщили в ЛНР

В Харьковской области подорвали состав с грузом для ВСУ, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2024

В Харьковской области подорвали состав с грузом для ВСУ, сообщили в ЛНР

Состав, перевозивший вооружение и боеприпасы для ВСУ, сошел с рельсов в районе железнодорожной станции 86-й километр Харьковской области из-за подрыва путей,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T09:34

2024-03-05T09:34

2024-03-05T09:53

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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Состав, перевозивший вооружение и боеприпасы для ВСУ, сошел с рельсов в районе железнодорожной станции 86-й километр Харьковской области из-за подрыва путей, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе железнодорожной станции 86-й километр Харьковской области из-за повреждения железнодорожных путей сошел с рельсов состав, перевозивший ВВТ (вооружения и военную технику – ред.) и боеприпасы для ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). В результате инцидента доставка груза была задержана на двенадцать часов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что в ходе следственных мероприятий было установлено, что повреждение железнодорожного полотна произошло в результате подрыва самодельного взрывного устройства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика