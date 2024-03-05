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В Харьковской области подорвали состав с грузом для ВСУ, сообщили в ЛНР
В Харьковской области подорвали состав с грузом для ВСУ, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2024
В Харьковской области подорвали состав с грузом для ВСУ, сообщили в ЛНР
Состав, перевозивший вооружение и боеприпасы для ВСУ, сошел с рельсов в районе железнодорожной станции 86-й километр Харьковской области из-за подрыва путей,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:34
2024-03-05T09:34
2024-03-05T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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андрей марочко
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Состав, перевозивший вооружение и боеприпасы для ВСУ, сошел с рельсов в районе железнодорожной станции 86-й километр Харьковской области из-за подрыва путей, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе железнодорожной станции 86-й километр Харьковской области из-за повреждения железнодорожных путей сошел с рельсов состав, перевозивший ВВТ (вооружения и военную технику – ред.) и боеприпасы для ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). В результате инцидента доставка груза была задержана на двенадцать часов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что в ходе следственных мероприятий было установлено, что повреждение железнодорожного полотна произошло в результате подрыва самодельного взрывного устройства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Харьковской области подорвали состав с грузом для ВСУ, сообщили в ЛНР
Марочко: состав с грузом для ВСУ сошел с рельсов под Харьковом после подрыва СВУ