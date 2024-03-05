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В Харьковской области подорвали состав с грузом для ВСУ, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 05.03.2024 (обновлено: 09:53 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931142859.html
В Харьковской области подорвали состав с грузом для ВСУ, сообщили в ЛНР
В Харьковской области подорвали состав с грузом для ВСУ, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2024
В Харьковской области подорвали состав с грузом для ВСУ, сообщили в ЛНР
Состав, перевозивший вооружение и боеприпасы для ВСУ, сошел с рельсов в районе железнодорожной станции 86-й километр Харьковской области из-за подрыва путей,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:34
2024-03-05T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Состав, перевозивший вооружение и боеприпасы для ВСУ, сошел с рельсов в районе железнодорожной станции 86-й километр Харьковской области из-за подрыва путей, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе железнодорожной станции 86-й километр Харьковской области из-за повреждения железнодорожных путей сошел с рельсов состав, перевозивший ВВТ (вооружения и военную технику – ред.) и боеприпасы для ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). В результате инцидента доставка груза была задержана на двенадцать часов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что в ходе следственных мероприятий было установлено, что повреждение железнодорожного полотна произошло в результате подрыва самодельного взрывного устройства.
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в мире, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
В Харьковской области подорвали состав с грузом для ВСУ, сообщили в ЛНР

Марочко: состав с грузом для ВСУ сошел с рельсов под Харьковом после подрыва СВУ

© ДСНС УкраїниАвтомобиль пожарной службы Украины
Автомобиль пожарной службы Украины
© ДСНС України
Автомобиль пожарной службы Украины. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Состав, перевозивший вооружение и боеприпасы для ВСУ, сошел с рельсов в районе железнодорожной станции 86-й километр Харьковской области из-за подрыва путей, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе железнодорожной станции 86-й километр Харьковской области из-за повреждения железнодорожных путей сошел с рельсов состав, перевозивший ВВТ (вооружения и военную технику – ред.) и боеприпасы для ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). В результате инцидента доставка груза была задержана на двенадцать часов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что в ходе следственных мероприятий было установлено, что повреждение железнодорожного полотна произошло в результате подрыва самодельного взрывного устройства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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