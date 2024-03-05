Рейтинг@Mail.ru
На Украине жалуются, что в Китае проявляют к ней безразличие, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931134401.html
На Украине жалуются, что в Китае проявляют к ней безразличие, пишут СМИ
На Украине жалуются, что в Китае проявляют к ней безразличие, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
На Украине жалуются, что в Китае проявляют к ней безразличие, пишут СМИ
На Украине пожаловались, что власти КНР якобы проявляют к ней безразличие по сравнению с Россией, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T07:49
2024-03-05T07:49
в мире
китай
украина
россия
евросоюз
ли хуэй
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Украине пожаловались, что власти КНР якобы проявляют к ней безразличие по сравнению с Россией, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, который заявил, что украинский посол в Китае запросил за неполный год десятки встреч с китайской стороной, но добился лишь нескольких. Агентство заявило, что деятельность Пекина за рубежом, вероятно, контрастирует с его действиями "внутри страны". Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, посол Украины в Китае Павел Рябикин добился лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в Пекин прошлым летом, несмотря на отправку запросов почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. Согласно агентству, МИД Китая прокомментировал данную ситуацию, заявив, что связь между Пекином и Киевом "непрерываемая". "Поддержка Украины среди более широкого дипломатического сообщества Пекина неоднозначна.... Другие страны стремятся заручиться поддержкой мирных переговоров в Украине", - заявляет агентство, утверждая, что в Пекине к украинским дипломатам относятся "с безразличием". В то же время Пекин в феврале прошлого года опубликовали документ по вопросу украинского урегулирования, который включает в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности. А спецпредставитель КНР Ли Хуэй в субботу начал второе европейское турне, направленное на поиск решения украинского кризиса. Блумберг противопоставляет отношения Пекина к Рябикину с работой с послом России в Китае Игорем Моргуловым, который в свою очередь описал отношения с КНР в 2023 году как "очень продуктивные". Агентство указывает на то, что председатель КНР Си Цзиньпин с начала конфликта разговаривал по телефону с Владимиром Зеленским один раз, в апреле 2023 года, в то время как с президентом РФ Владимиром Путиным встречался трижды. Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй в субботу начал второе европейское турне, направленное на поиск решения украинского кризиса, он посетит Россию, Украину, штаб-квартиру ЕС и некоторые европейские страны. Спецпредставитель встречался с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве 3 марта. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html
https://ria.ru/20240228/makron-1929919850.html
китай
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, россия, евросоюз, ли хуэй
В мире, Китай, Украина, Россия, Евросоюз, Ли Хуэй
На Украине жалуются, что в Китае проявляют к ней безразличие, пишут СМИ

Bloomberg: на Украине жалуются, что власти Китая проявляют к ней безразличие

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Украине пожаловались, что власти КНР якобы проявляют к ней безразличие по сравнению с Россией, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, который заявил, что украинский посол в Китае запросил за неполный год десятки встреч с китайской стороной, но добился лишь нескольких.
Агентство заявило, что деятельность Пекина за рубежом, вероятно, контрастирует с его действиями "внутри страны". Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, посол Украины в Китае Павел Рябикин добился лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в Пекин прошлым летом, несмотря на отправку запросов почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. Согласно агентству, МИД Китая прокомментировал данную ситуацию, заявив, что связь между Пекином и Киевом "непрерываемая".
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Американские финансисты напали на Китай и отступили
2 марта, 08:00
"Поддержка Украины среди более широкого дипломатического сообщества Пекина неоднозначна.... Другие страны стремятся заручиться поддержкой мирных переговоров в Украине", - заявляет агентство, утверждая, что в Пекине к украинским дипломатам относятся "с безразличием".
В то же время Пекин в феврале прошлого года опубликовали документ по вопросу украинского урегулирования, который включает в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности. А спецпредставитель КНР Ли Хуэй в субботу начал второе европейское турне, направленное на поиск решения украинского кризиса.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
Блумберг противопоставляет отношения Пекина к Рябикину с работой с послом России в Китае Игорем Моргуловым, который в свою очередь описал отношения с КНР в 2023 году как "очень продуктивные".
Агентство указывает на то, что председатель КНР Си Цзиньпин с начала конфликта разговаривал по телефону с Владимиром Зеленским один раз, в апреле 2023 года, в то время как с президентом РФ Владимиром Путиным встречался трижды.
Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй в субботу начал второе европейское турне, направленное на поиск решения украинского кризиса, он посетит Россию, Украину, штаб-квартиру ЕС и некоторые европейские страны. Спецпредставитель встречался с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве 3 марта.
Китайский национальный флаг - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Восток побеждает потому, что знает историю
18 февраля, 08:00
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине
28 февраля, 10:23
 
В миреКитайУкраинаРоссияЕвросоюзЛи Хуэй
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала