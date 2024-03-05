https://ria.ru/20240305/svo-1931190696.html
Российские войска теснят ВСУ в западном направлении
Российские войска теснят ВСУ в западном направлении - РИА Новости, 05.03.2024
Российские войска теснят ВСУ в западном направлении
Российские войска не позволили ВСУ закрепиться на новых рубежах после бегства из Авдеевки и продолжают теснить их, заявил министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:49
2024-03-05T12:49
2024-03-05T15:12
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские войска не позволили ВСУ закрепиться на новых рубежах после бегства из Авдеевки и продолжают теснить их, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил."После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении", — сказал он. Министр подчеркнул, что российские бойцы демонстрируют мужество, храбрость и героизм и успешно решают поставленные перед ними задачи.Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие города и села Донбасса.Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. К концу февраля группировка "Центр" освободила еще несколько населенных пунктов к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское. По информации Минобороны, российские подразделения на Авдеевском направлении продолжают занимать более выгодные позиции. Только за предыдущие сутки украинские войска потеряли там около 500 человек убитыми и ранеными и порядка 30 единиц техники, среди которой был американский танк Abrams — уже второй, уничтоженный в зоне СВО.
https://ria.ru/20240302/su-35s-1930630501.html
https://ria.ru/20240304/abrams-1930899295.html
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска теснят ВСУ в западном направлении
Шойгу: ВС РФ не дали бежавшим из Авдеевки солдатам ВСУ закрепиться и наступают
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские войска не позволили ВСУ закрепиться на новых рубежах после бегства из Авдеевки и продолжают теснить их, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил.
"После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении", — сказал он.
Минобороны: Су-35С не дают самолетам ВСУ даже взлететь с аэродромов
Министр подчеркнул, что российские бойцы демонстрируют мужество, храбрость и героизм и успешно решают поставленные перед ними задачи.
Авдеевка — северный пригород Донецка
, который ВСУ
превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР
и другие города и села Донбасса
.
Опубликовано видео поражения Abrams дронами "Упырь"
Шойгу доложил президенту Владимиру Путину
о полном освобождении города 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка
и существенно обезопасить его от ударов ВСУ.
К концу февраля группировка "Центр" освободила еще несколько населенных пунктов к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское. По информации Минобороны, российские подразделения на Авдеевском направлении продолжают занимать более выгодные позиции. Только за предыдущие сутки украинские войска потеряли там около 500 человек убитыми и ранеными и порядка 30 единиц техники, среди которой был американский танк Abrams — уже второй, уничтоженный в зоне СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине