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Российские войска теснят ВСУ в западном направлении - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 05.03.2024 (обновлено: 15:12 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/svo-1931190696.html
Российские войска теснят ВСУ в западном направлении
Российские войска теснят ВСУ в западном направлении - РИА Новости, 05.03.2024
Российские войска теснят ВСУ в западном направлении
Российские войска не позволили ВСУ закрепиться на новых рубежах после бегства из Авдеевки и продолжают теснить их, заявил министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:49
2024-03-05T15:12
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские войска не позволили ВСУ закрепиться на новых рубежах после бегства из Авдеевки и продолжают теснить их, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил."После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении", — сказал он. Министр подчеркнул, что российские бойцы демонстрируют мужество, храбрость и героизм и успешно решают поставленные перед ними задачи.Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие города и села Донбасса.Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. К концу февраля группировка "Центр" освободила еще несколько населенных пунктов к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское. По информации Минобороны, российские подразделения на Авдеевском направлении продолжают занимать более выгодные позиции. Только за предыдущие сутки украинские войска потеряли там около 500 человек убитыми и ранеными и порядка 30 единиц техники, среди которой был американский танк Abrams — уже второй, уничтоженный в зоне СВО.
https://ria.ru/20240302/su-35s-1930630501.html
https://ria.ru/20240304/abrams-1930899295.html
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска теснят ВСУ в западном направлении

Шойгу: ВС РФ не дали бежавшим из Авдеевки солдатам ВСУ закрепиться и наступают

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские войска не позволили ВСУ закрепиться на новых рубежах после бегства из Авдеевки и продолжают теснить их, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил.
"После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении", — сказал он.
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Министр подчеркнул, что российские бойцы демонстрируют мужество, храбрость и героизм и успешно решают поставленные перед ними задачи.
Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие города и села Донбасса.
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Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ.
К концу февраля группировка "Центр" освободила еще несколько населенных пунктов к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское. По информации Минобороны, российские подразделения на Авдеевском направлении продолжают занимать более выгодные позиции. Только за предыдущие сутки украинские войска потеряли там около 500 человек убитыми и ранеными и порядка 30 единиц техники, среди которой был американский танк Abrams — уже второй, уничтоженный в зоне СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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