В Судане надеются на скорое возвращение посольств в Хартум
В МИД Судана надеются, что посольства смогут вернуться в Хартум до середины года
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
АНТАЛЬЯ, 5 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Власти Судана рассчитывают, что переехавшие из Хартума иностранные посольства можно будет вернуть в столицу до середины года, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али.
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"Как только Хартум будет освобожден от мятежников (Сил быстрого реагирования), мы сможем приступить к восстановлению того, что они уничтожили, в том числе зданий дипмиссий и резиденций послов. Даст Бог, мы это сделаем быстро, и посольства вернутся в Хартум, когда обстановка с безопасностью позволит", - заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье.
"Мы надеемся, что это произойдет в этом году, более того, даже до середины года", - уточнил министр.
Российские дипломаты в Судане смогли возобновить работу консульства после перевода дипмиссии РФ в июле прошлого года из-за военных действий в этой стране из Хартума в расположенный на Красном море Порт-Судан, сообщил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол.
С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции, число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.