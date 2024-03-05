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В Судане надеются на скорое возвращение посольств в Хартум - РИА Новости, 05.03.2024
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07:34 05.03.2024 (обновлено: 16:40 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/sudan-1931133329.html
В Судане надеются на скорое возвращение посольств в Хартум
В Судане надеются на скорое возвращение посольств в Хартум - РИА Новости, 05.03.2024
В Судане надеются на скорое возвращение посольств в Хартум
Власти Судана рассчитывают, что переехавшие из Хартума иностранные посольства можно будет вернуть в столицу до середины года, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T07:34
2024-03-05T16:40
в мире
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АНТАЛЬЯ, 5 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Власти Судана рассчитывают, что переехавшие из Хартума иностранные посольства можно будет вернуть в столицу до середины года, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али. "Как только Хартум будет освобожден от мятежников (Сил быстрого реагирования), мы сможем приступить к восстановлению того, что они уничтожили, в том числе зданий дипмиссий и резиденций послов. Даст Бог, мы это сделаем быстро, и посольства вернутся в Хартум, когда обстановка с безопасностью позволит", - заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье. "Мы надеемся, что это произойдет в этом году, более того, даже до середины года", - уточнил министр. Российские дипломаты в Судане смогли возобновить работу консульства после перевода дипмиссии РФ в июле прошлого года из-за военных действий в этой стране из Хартума в расположенный на Красном море Порт-Судан, сообщил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол. С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции, число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек. Читайте полный текст интервью Али Садика Али &gt;&gt;
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в мире, судан, хартум (город), андрей черновол, международный комитет красного креста (мккк), оон, россия
В мире, Судан, Хартум (город), Андрей Черновол, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН, Россия
В Судане надеются на скорое возвращение посольств в Хартум

В МИД Судана надеются, что посольства смогут вернуться в Хартум до середины года

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 5 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Власти Судана рассчитывают, что переехавшие из Хартума иностранные посольства можно будет вернуть в столицу до середины года, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али.
«
"Как только Хартум будет освобожден от мятежников (Сил быстрого реагирования), мы сможем приступить к восстановлению того, что они уничтожили, в том числе зданий дипмиссий и резиденций послов. Даст Бог, мы это сделаем быстро, и посольства вернутся в Хартум, когда обстановка с безопасностью позволит", - заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье.
"Мы надеемся, что это произойдет в этом году, более того, даже до середины года", - уточнил министр.
Российские дипломаты в Судане смогли возобновить работу консульства после перевода дипмиссии РФ в июле прошлого года из-за военных действий в этой стране из Хартума в расположенный на Красном море Порт-Судан, сообщил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол.
С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции, число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
Читайте полный текст интервью Али Садика Али >>
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В миреСуданХартум (город)Андрей ЧерноволМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООНРоссия
 
 
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