https://ria.ru/20240305/ali-1931136373.html

Али Садик Али: Судан не возражает против создания российской базы ВМФ

Али Садик Али: Судан не возражает против создания российской базы ВМФ - РИА Новости, 05.03.2024

Али Садик Али: Судан не возражает против создания российской базы ВМФ

Уже почти год в Судане продолжаются вооруженные столкновения между армией страны и Силами быстрого реагирования, вследствие чего и политическая обстановка в... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T10:00

2024-03-05T10:00

2024-03-05T10:00

интервью - авторы

интервью

судан

россия

ливия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931138823_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_aa272251f2764cba9f0c2db37676774d.jpg

Уже почти год в Судане продолжаются вооруженные столкновения между армией страны и Силами быстрого реагирования, вследствие чего и политическая обстановка в арабской стране переживает период нестабильности. О перспективах освобождения столицы Хартума от мятежников и переговорном процессе с ними, планах размещения базы российского Военно-морского флота и возможном участии российских компаний в послеконфликтном восстановлении Судана рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Заману Рамазанову министр иностранных дел Али Садик Али, участвовавший в Дипломатическом форуме в Анталье.– Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба выступил с инициативой по прекращению огня в Судане, в рамках которой планировалось пригласить в Триполи враждующие суданские стороны: главу суданских Сил быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагло и главу суданского переходного Суверенного совета и главкома вооруженных сил страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Как вы считаете, будет ли успешной ливийская инициатива? Получал ли Судан в последнее время предложения о посредничестве?– Проблема заключается в принципиальных позициях. Пятнадцатого апреля 2023 года разразилась эта война – война, навязанная суданскому государству и его армии, необходимо вести эту войну и сломить этот мятеж. В то же время мы абсолютно убеждены, что любая война или вооруженный конфликт должны быть закончены за столом переговоров. Именно к этому стремился Судан, приняв инициативу Саудовской Аравии и США, так называемую "платформу Джидды", для достижения соглашения о прекращении войны в Судане. Соглашение было подписано в прошлом мае, оно предписывало ополченцам (силам СБР – ред.) покинуть дома мирных жителей, государственные учреждения, освободить столицу от всех вооруженных элементов, но к большому сожалению ополчение не выполнило это соглашение.Мы все еще придерживаемся точки зрения о необходимости найти мирное решение через переговоры, но в то же время мы подчеркиваем, что любое решение должно опираться на платформу Джидды, мы реализуем его и после этого сможем двигаться дальше.Что касается инициативы ливийского премьера, то наш лидер аль-Бурхан посещал Ливию с обычным визитом, в программу визита не был включен вопрос ливийского посредничества. Мы ознакомились с этим предложением, уже когда прибыли в Триполи, и мы, исходя из убежденности в необходимости переговоров, сразу же согласились на то, что услышали, предполагаются непрямые переговоры при посредничестве Ливии и Турции. На переговорах будут обсуждаться все те же вопросы – прекращение огня, уход ополченцев из столицы и основных занятых ими городов, переход к политическому процессу, который положит конец войне, будет сформировано переходное правительство, которое приведет страну к всеобщим выборам.– Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы Военно-морского флота России в Порт-Судане на Красном море, сообщил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол. Каковы ваши ожидания относительно базы ВМФ в Судане, обсуждается ли данная тема сейчас?– Мы говорили нашим российским друзьям не раз, что у нас нет принципиальных возражений в отношении достигнутых при предыдущем правительстве договоренностей. Это обязательство государства. Мы говорили российским друзьям, что подобный вопрос является особо чувствительным, необходима ратификация соглашения избранным парламентом. Уже завершался переходный период, мы вот-вот должны были провести выборы, по итогам которых должен был появиться новый парламент, который и рассмотрел бы это соглашение... Мы все еще придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства – позитивную рекомендацию. Мы оставляем этот вопрос для парламента, который выберут.– Получали ли суданские власти от других стран (кроме РФ) запросы на строительство баз ВМС? Журнал Wall Street Journal сообщил, что Судан якобы отказал Ирану в строительстве базы. Эти новости соответствуют действительности?– Я ознакомился со статьей Wall Street Journal, эта новость некорректна. Иран никогда не просил Судан о строительстве иранской базы. Я недавно был с визитом в Иране, эта тема не была предметом обсуждений.– Планируются ли визиты суданских чиновников в Россию в ближайшее время, в том числе ваш визит?– У нас налажены контакты и координация между нашим и российским руководством. Стремимся совершить визит в ближайшее время на уровне или глав государств, или министров иностранных дел.– Спецпосланник по Судану появился в структуре госдепартамента США, им стал экс-конгрессмен Том Перриелло, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. Вы уже встречались с ним, контактировали? Как его назначение повлияет на политпроцесс в Судане?– Мы пока не встречались с новым спецпосланником, он пока не прибыл в наш регион. В целом мы надеемся, что спецпосланник будет заниматься позитивной деятельностью, направленной на завершение войны в Судане и восстановление мира и безопасности. Рассчитываем, что он не будет прибегать к методам, используемым его предшественниками, у которых было пристрастное отношение к определенным политическим группам. Надеемся, что спецпосланник будет в первую очередь учитывать основную задачу – завершение войны в Судане. Мы будем рады сотрудничать с ним.– Посол РФ в Хартуме Андрей Черновол ранее заявил в интервью РИА Новости, что российские компании и структуры могли бы внести существенный вклад в постконфликтное восстановление инфраструктуры в Судане. На ваш взгляд, есть ли какие-то препятствия для участия российских компаний в этом процессе?– Россия исторически была и остается другом Судана, наши отношения оставались крепкими все время. РФ – одна из стран, оказывающих наибольшую поддержку Судану в ООН и региональных организациях. Мы будем рады, если Россия сыграет роль в восстановлении страны.– Ряд иностранных посольств переехали из Хартума в Порт-Судан, когда возможен обратный переезд в Хартум, безопасен ли он сейчас?– Как только Хартум освободят. Мы надеемся на хорошие новости, освобождение уже близко. Город-спутник Омдурман почти свободен от мятежников, надеемся, что сможем освободить от них оставшиеся части города (Хартума) – сейчас они контролируют несколько кварталов. В данных кварталах с ними будут разбираться военные в ближайшее время. Как только Хартум будет освобожден от мятежников, мы сможем приступить к восстановлению того, что они уничтожили, в том числе здания дипмиссий и резиденции послов. Даст Бог, мы это сделаем быстро, и посольства вернутся в Хартум, когда обстановка с безопасностью позволит.– Стоит ожидать этого в течение года?– Мы надеемся, что это произойдет в этом году, более того, даже до середины года.

https://ria.ru/20240213/chernovol-1927011657.html

https://ria.ru/20231202/zapad-1913251224.html

https://ria.ru/20230727/perevorot-1886592780.html

судан

россия

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, судан, россия, ливия