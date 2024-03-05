Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Судана анонсировал военную операцию по освобождению Хартума - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 05.03.2024 (обновлено: 16:40 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/sudan-1931131842.html
Глава МИД Судана анонсировал военную операцию по освобождению Хартума
Глава МИД Судана анонсировал военную операцию по освобождению Хартума - РИА Новости, 05.03.2024
Глава МИД Судана анонсировал военную операцию по освобождению Хартума
Военная операция по освобождению Хартума от мятежных Сил быстрого реагирования начнется в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T07:03
2024-03-05T16:40
в мире
судан
хартум (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_3a339967043a962b225ed9ddd90ee620.jpg
АНТАЛЬЯ, 5 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Военная операция по освобождению Хартума от мятежных Сил быстрого реагирования начнется в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али. "Мы надеемся на хорошие новости, освобождение уже близко. Город-спутник Омдурман почти свободен от мятежников. Надеемся, что сможем освободить от них оставшиеся части города – сейчас они контролируют несколько кварталов. В данных кварталах с ними будут разбираться военные в ближайшее время", - заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье. С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Читайте полный текст интервью Али Садика Али &gt;&gt;
https://ria.ru/20240204/tsar-1925375906.html
судан
хартум (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7444c006aceeba07aac6cf64b8123069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, хартум (город)
В мире, Судан, Хартум (город)
Глава МИД Судана анонсировал военную операцию по освобождению Хартума

Глава МИД Судана: военная операция по освобождению Хартума скоро начнется

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 5 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Военная операция по освобождению Хартума от мятежных Сил быстрого реагирования начнется в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али.
"Мы надеемся на хорошие новости, освобождение уже близко. Город-спутник Омдурман почти свободен от мятежников. Надеемся, что сможем освободить от них оставшиеся части города – сейчас они контролируют несколько кварталов. В данных кварталах с ними будут разбираться военные в ближайшее время", - заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.
Читайте полный текст интервью Али Садика Али >>
Солдаты вооруженных сил Центральноафриканской Республики - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана
4 февраля, 23:08
 
В миреСуданХартум (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала