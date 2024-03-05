https://ria.ru/20240305/sudan-1931131842.html

Глава МИД Судана анонсировал военную операцию по освобождению Хартума

Глава МИД Судана анонсировал военную операцию по освобождению Хартума - РИА Новости, 05.03.2024

Глава МИД Судана анонсировал военную операцию по освобождению Хартума

Военная операция по освобождению Хартума от мятежных Сил быстрого реагирования начнется в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T07:03

2024-03-05T07:03

2024-03-05T16:40

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судан

хартум (город)

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АНТАЛЬЯ, 5 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Военная операция по освобождению Хартума от мятежных Сил быстрого реагирования начнется в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али. "Мы надеемся на хорошие новости, освобождение уже близко. Город-спутник Омдурман почти свободен от мятежников. Надеемся, что сможем освободить от них оставшиеся части города – сейчас они контролируют несколько кварталов. В данных кварталах с ними будут разбираться военные в ближайшее время", - заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье. С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Читайте полный текст интервью Али Садика Али >>

https://ria.ru/20240204/tsar-1925375906.html

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в мире, судан, хартум (город)