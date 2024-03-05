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В Судане выразили надежду на положительное решение по базе ВМФ России - РИА Новости, 05.03.2024
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03:10 05.03.2024 (обновлено: 03:31 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/sudan-1931123885.html
В Судане выразили надежду на положительное решение по базе ВМФ России
В Судане выразили надежду на положительное решение по базе ВМФ России - РИА Новости, 05.03.2024
В Судане выразили надежду на положительное решение по базе ВМФ России
Соглашение с Россией о военной базе ВМФ в Судане будет рассматривать новый парламент арабской страны после выборов, ожидается положительный ответ, заявил в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T03:10
2024-03-05T03:31
в мире
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АНТАЛЬЯ, 5 мар — РИА Новости, Заман Рамазанов. Соглашение с Россией о военной базе ВМФ в Судане будет рассматривать новый парламент арабской страны после выборов, ожидается положительный ответ, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али. Посол в Хартуме Андрей Черновол сообщил ранее РИА Новости, что Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы Военно-морского флота России в Порт-Судане на Красном море. По словам министра, подобный вопрос является "особо чувствительным", необходима ратификация соглашения избранным парламентом. "Мы придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства — позитивную рекомендацию. Мы оставляем этот вопрос для парламента, который выберут", — заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье. О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
https://ria.ru/20240204/tsar-1925375906.html
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в мире, судан, россия, порт-судан, андрей черновол
В мире, Судан, Россия, Порт-Судан, Андрей Черновол
В Судане выразили надежду на положительное решение по базе ВМФ России

Глава МИД Судана: соглашение о базе России в стране рассмотрит новый парламент

© РИА Новости / Ибрагим Ишак | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Григорович" в Порт-Судане
Фрегат Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Ибрагим Ишак
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Фрегат "Адмирал Григорович" в Порт-Судане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 5 мар — РИА Новости, Заман Рамазанов. Соглашение с Россией о военной базе ВМФ в Судане будет рассматривать новый парламент арабской страны после выборов, ожидается положительный ответ, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али.
Посол в Хартуме Андрей Черновол сообщил ранее РИА Новости, что Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы Военно-морского флота России в Порт-Судане на Красном море.
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По словам министра, подобный вопрос является "особо чувствительным", необходима ратификация соглашения избранным парламентом.
"Мы придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства — позитивную рекомендацию. Мы оставляем этот вопрос для парламента, который выберут", — заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье.
О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
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