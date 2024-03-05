https://ria.ru/20240305/sudan-1931123885.html
В Судане выразили надежду на положительное решение по базе ВМФ России
В Судане выразили надежду на положительное решение по базе ВМФ России - РИА Новости, 05.03.2024
В Судане выразили надежду на положительное решение по базе ВМФ России
Соглашение с Россией о военной базе ВМФ в Судане будет рассматривать новый парламент арабской страны после выборов, ожидается положительный ответ, заявил в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T03:10
2024-03-05T03:10
2024-03-05T03:31
в мире
судан
россия
порт-судан
андрей черновол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600114998_0:167:2018:1302_1920x0_80_0_0_5298ecd4402420b43034b5a9e27fe751.jpg
АНТАЛЬЯ, 5 мар — РИА Новости, Заман Рамазанов. Соглашение с Россией о военной базе ВМФ в Судане будет рассматривать новый парламент арабской страны после выборов, ожидается положительный ответ, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али. Посол в Хартуме Андрей Черновол сообщил ранее РИА Новости, что Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы Военно-морского флота России в Порт-Судане на Красном море. По словам министра, подобный вопрос является "особо чувствительным", необходима ратификация соглашения избранным парламентом. "Мы придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства — позитивную рекомендацию. Мы оставляем этот вопрос для парламента, который выберут", — заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье. О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
https://ria.ru/20240204/tsar-1925375906.html
https://ria.ru/20231015/smi-1902886330.html
судан
россия
порт-судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600114998_0:0:1788:1340_1920x0_80_0_0_27dc70153617a269c72663381e096873.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, россия, порт-судан, андрей черновол
В мире, Судан, Россия, Порт-Судан, Андрей Черновол
В Судане выразили надежду на положительное решение по базе ВМФ России
Глава МИД Судана: соглашение о базе России в стране рассмотрит новый парламент
АНТАЛЬЯ, 5 мар — РИА Новости, Заман Рамазанов. Соглашение с Россией о военной базе ВМФ в Судане будет рассматривать новый парламент арабской страны после выборов, ожидается положительный ответ, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али.
Посол в Хартуме Андрей Черновол
сообщил ранее РИА Новости, что Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы Военно-морского флота России в Порт-Судане
на Красном море
.
Армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана
По словам министра, подобный вопрос является "особо чувствительным", необходима ратификация соглашения избранным парламентом.
"Мы придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства — позитивную рекомендацию. Мы оставляем этот вопрос для парламента, который выберут", — заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье.
О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
СМИ Судана сообщили о смерти украинских наемников в перестрелке с военными