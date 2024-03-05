https://ria.ru/20240305/sudan-1931123885.html

В Судане выразили надежду на положительное решение по базе ВМФ России

В Судане выразили надежду на положительное решение по базе ВМФ России - РИА Новости, 05.03.2024

В Судане выразили надежду на положительное решение по базе ВМФ России

Соглашение с Россией о военной базе ВМФ в Судане будет рассматривать новый парламент арабской страны после выборов, ожидается положительный ответ, заявил в... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T03:10

2024-03-05T03:10

2024-03-05T03:31

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АНТАЛЬЯ, 5 мар — РИА Новости, Заман Рамазанов. Соглашение с Россией о военной базе ВМФ в Судане будет рассматривать новый парламент арабской страны после выборов, ожидается положительный ответ, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али. Посол в Хартуме Андрей Черновол сообщил ранее РИА Новости, что Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы Военно-морского флота России в Порт-Судане на Красном море. По словам министра, подобный вопрос является "особо чувствительным", необходима ратификация соглашения избранным парламентом. "Мы придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства — позитивную рекомендацию. Мы оставляем этот вопрос для парламента, который выберут", — заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье. О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

https://ria.ru/20240204/tsar-1925375906.html

https://ria.ru/20231015/smi-1902886330.html

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в мире, судан, россия, порт-судан, андрей черновол