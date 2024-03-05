https://ria.ru/20240305/sudan-1931123752.html

Судан не возражает против создания базы ВМФ России, заявил глава МИД страны

Судан не возражает против создания базы ВМФ России, заявил глава МИД страны - РИА Новости, 05.03.2024

Судан не возражает против создания базы ВМФ России, заявил глава МИД страны

Власти Судана не имеют принципиальных возражений против создания базы ВМФ России в стране, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T03:06

2024-03-05T03:06

2024-03-05T03:27

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АНТАЛЬЯ, 5 мар — РИА Новости, Заман Рамазанов. Власти Судана не имеют принципиальных возражений против создания базы ВМФ России в стране, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али. Посол в Хартуме Андрей Черновол сообщил ранее РИА Новости, что Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы Военно-морского флота России в Порт-Судане на Красном море. "У нас нет принципиальных возражений в отношении достигнутых при предыдущем правительстве договоренностей. Это обязательство государства", — заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье. О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

https://ria.ru/20230928/druzhba-1899221467.html

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

судан

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судан, россия, порт-судан, андрей черновол, в мире