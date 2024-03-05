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Путин прилетел в Ставрополь - РИА Новости, 05.03.2024
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15:11 05.03.2024 (обновлено: 17:57 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/stavropol-1931231043.html
Путин прилетел в Ставрополь
Путин прилетел в Ставрополь - РИА Новости, 05.03.2024
Путин прилетел в Ставрополь
Президент России Владимир Путин прилетел в Ставрополь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:11
2024-03-05T17:57
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владимир владимиров
политика
белгородская область
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СТАВРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Ставрополь, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в ходе рабочей поездки намерен посетить тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" и пообщаться с работниками предприятия. Ожидается, что Путин по видео-конференц-связи примет участие в открытии новых производственных объектов в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии.Кроме того, он планирует провести встречи с представителями АПК и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
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Путин прилетел в Ставрополь

Путин прилетел в Ставрополь, где посетит тепличный комплекс "Солнечный дар"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе. 5 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО Солнечный дар в Ставрополе. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе. 5 марта 2024
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Ставрополь, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в ходе рабочей поездки намерен посетить тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" и пообщаться с работниками предприятия.
Ожидается, что Путин по видео-конференц-связи примет участие в открытии новых производственных объектов в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии.
Кроме того, он планирует провести встречи с представителями АПК и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
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