https://ria.ru/20240305/shoygu-1931191694.html

Шойгу рассказал о планах совершенствования структуры армии

Шойгу рассказал о планах совершенствования структуры армии - РИА Новости, 05.03.2024

Шойгу рассказал о планах совершенствования структуры армии

Россия продолжит совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил соразмерно угрозам безопасности страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:53

2024-03-05T12:53

2024-03-05T12:53

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия продолжит совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил соразмерно угрозам безопасности страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил соразмерно возникающим угрозам военной безопасности Российской Федерации", - сказал он, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

https://ria.ru/20240304/naimenovaniya-1931104830.html

россия

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2024

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безопасность, россия, сергей шойгу