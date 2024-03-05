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Шойгу рассказал о планах совершенствования структуры армии - РИА Новости, 05.03.2024
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12:53 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/shoygu-1931191694.html
Шойгу рассказал о планах совершенствования структуры армии
Шойгу рассказал о планах совершенствования структуры армии - РИА Новости, 05.03.2024
Шойгу рассказал о планах совершенствования структуры армии
Россия продолжит совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил соразмерно угрозам безопасности страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:53
2024-03-05T12:53
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия продолжит совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил соразмерно угрозам безопасности страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил соразмерно возникающим угрозам военной безопасности Российской Федерации", - сказал он, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20240304/naimenovaniya-1931104830.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о планах совершенствования структуры армии

Шойгу: Россия продолжит совершенствовать структуру армии соразмерно угрозам

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия продолжит совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил соразмерно угрозам безопасности страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил соразмерно возникающим угрозам военной безопасности Российской Федерации", - сказал он, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Военнослужащий артиллерии - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Путин присвоил бригаде и общевойсковой армии почетные наименования
4 марта, 21:47
 
БезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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