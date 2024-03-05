https://ria.ru/20240305/shoygu-1931190191.html
Шойгу: два новых военных округа созданы из-за угрозы со стороны НАТО
Шойгу: два новых военных округа созданы из-за угрозы со стороны НАТО - РИА Новости, 05.03.2024
Шойгу: два новых военных округа созданы из-за угрозы со стороны НАТО
Два новых военных округа появились в России из-за усиления угрозы со стороны Североатлантического альянса, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:48
2024-03-05T12:48
2024-03-05T16:52
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Два новых военных округа появились в России из-за усиления угрозы со стороны Североатлантического альянса, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. "На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции, нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях. Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Ленинградский и Московский военные округа", — сказал он.Министр напомнил, что президент Владимир Путин установил новое военно-административное деление России. За военными округами закреплены соответствующие территории, включая и новые регионы, пояснил Шойгу.По его словам, это позволит существенно повысить эффективность управления войсками и силами."Продолжим совершенствовать состав и структуру вооруженных сил соразмерно возникающим угрозам военной безопасности Российской Федерации", — заключил глава Минобороны.В соответствии с указом президента от 26 февраля, прекратил существование Западный военный округ. На его месте создали два новых — Ленинградский и Московский. Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав Южного военного округа.
https://ria.ru/20240302/vooruzheniya-1930697449.html
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россия, нато, финляндия, сергей шойгу, швеция
Россия, НАТО, Финляндия, Сергей Шойгу, Швеция
Шойгу: два новых военных округа созданы из-за угрозы со стороны НАТО
Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за угрозы НАТО