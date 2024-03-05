https://ria.ru/20240305/sber-1931193950.html

Сбер запустил услугу выезда сотрудника для установки приложения на iOS

Сбер запустил услугу выезда сотрудника для установки приложения на iOS - РИА Новости, 05.03.2024

Сбер запустил услугу выезда сотрудника для установки приложения на iOS

Сбербанк запустил более чем в 200 городах России услугу выезда сотрудника для установки своего приложения на устройствах Apple, сообщила кредитная организация... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:01

2024-03-05T13:01

2024-03-05T13:07

технологии

россия

сбербанк россии

сбер

apple

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сбербанк запустил более чем в 200 городах России услугу выезда сотрудника для установки своего приложения на устройствах Apple, сообщила кредитная организация на сайте. "Выездной сервис "Сбера" пополнился еще одной популярной услугой. Теперь сотрудники банка помогут установить приложение "Учет Онлайн" для доступа к "Сбербанк Онлайн" на iOS. Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте "Сбера", указав удобное время и место встречи с сотрудником", - сказано в сообщении. Опция доступна более чем в 200 городах страны. Сотрудники выездного сервиса готовы помочь обновить или скачать "Сбербанк Онлайн" и для Android-устройств, а также ряд других приложений "Сбера" и его партнеров (например, "СберИнвестиции" - приложение для розничных инвестиций на каждый день). Как указала старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина, помощь в получении доступа к "Сбербанк Онлайн" стала одной из самых популярных нефинансовых услуг в отделениях банка. "Только за прошлый год сотрудники офисов совершили 5 миллионов установок приложения "Сбербанк Онлайн". А за два месяца этого года — почти 1 миллион, включая "Учет Онлайн". Поэтому мы решили распространить эту опцию и на наш выездной сервис", - пояснила она. В рамках выездного сервиса сотрудники "Сбера" привозят карты, оформляют образовательные и потребительские кредиты, вклады, страховки и оказывают еще ряд услуг. Сбербанк в конце января выпустил новое приложение для клиентов с устройствами на iOS под названием "Учет Онлайн". Через несколько дней оно было удалено из магазина приложений App Store.

https://ria.ru/20231206/sberbank-1914043259.html

https://ria.ru/20231227/sberbank-1918375664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, сбербанк россии, сбер, apple