https://ria.ru/20240305/ryba-1931194348.html

В РСПП предложили обнулить пошлину на экспорт продукции из минтая и краба

В РСПП предложили обнулить пошлину на экспорт продукции из минтая и краба - РИА Новости, 05.03.2024

В РСПП предложили обнулить пошлину на экспорт продукции из минтая и краба

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре предлагает обнулить экспортную пошлину для некоторых категорий рыбопродукции из минтая, трески, мороженой... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:02

2024-03-05T13:02

2024-03-05T17:45

сша

европа

экономика

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151901/25/1519012577_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_adcac0699fb66fa08abfc6ac38533610.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре предлагает обнулить экспортную пошлину для некоторых категорий рыбопродукции из минтая, трески, мороженой иваси и глубоководного краба, такая инициатива была одобрена на заседании под председательством ее главы, президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева.Российское правительство с 1 октября прошлого года ввело на ряд товаров гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса нацвалюты. Как уточнили в ВАРПЭ, по поручению президента РСПП Александра Шохина профильная комиссия союза сформировала позицию по внесению изменений в законодательство."По итогам подготовим обращение к Александру Шохину с предложением о внесении вопроса о корректировке постановления 1538 в части обнуления экспортных пошлин на некоторые виды рыбопродукции на заседание правительственной подкомиссии. Мы выбрали точечно несколько категорий: у добытчиков именно этих видов водных биоресурсов рентабельность "трещит по швам", убытки громадные. Речь о треске - филе, мороженой рыбе, клипфиксе, минтае – мороженой рыбе, филе, фарше, сурими, а также мороженой иваси и глубоководном крабе", - рассказал Зверев в ходе совещания, онлайн трансляцию которого вела ВАРПЭ.По мнению ВАРПЭ, такие изменения будут способствовать повышению конкурентоспособности российской рыбопродукции на мировом рынке и позволят развивать альтернативные рынки сбыта в условиях закрытия традиционных, в первую очередь США и Европы. "Это будет происходит без ущерба внутреннему рынку: например, поставки глубоководного краба на внутренний рынок невозможны из нормирования мышьяка, предусмотренного российским СанПиНом", - отметил Зверев.Президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак в ходе заседания комиссии указал на сложную ситуацию как по филе минтая, сурими, фаршу, так и по всем основным экспортным видам продукции из минтая. "Внутренний рынок, несмотря на то, что потребление минтая и поставки стабильно растут, в прошлом году они прибавили 13%, но он не в состоянии потребить 2,3 млн тонн минтая. С учетом крайне непростой ситуации на экспортных рынках, на всех, мы поддерживаем предложение о пересмотре ставки экспортной пошлины по всей линейке продукции из минтая... а также и по другим видам продукции", - отметил он."Экспорт крайне важен для нашей области и в мировом масштабе, и в масштабе страны, потому что обеспечивает 70% выручки отрасли по деятельности "рыболовство и рыбопереработка". И можно сделать вывод, что экспортные пошлины влияют на операционную деятельность, на рентабельность продаж рыбной продукции", - сообщил в свою очередь президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Александр Осинцев, оценив это влияние в минус 5 процентных пунктов.

https://ria.ru/20240222/ryba-1928886709.html

https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, европа, экономика, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей