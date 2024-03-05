https://ria.ru/20240305/rossiya-1931313231.html

Путин назвал достижения России в области производства мяса невероятными

Путин назвал достижения России в области производства мяса невероятными - РИА Новости, 05.03.2024

Путин назвал достижения России в области производства мяса невероятными

Президент РФ Владимир Путин, вспоминая дефицит продуктов в 90-е годы и такие импортируемые из-за рубежа товары, как "ножки Буша" и спирт Royal, отметил, что... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:49

2024-03-05T19:49

2024-03-05T19:53

экономика

россия

владимир путин

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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, вспоминая дефицит продуктов в 90-е годы и такие импортируемые из-за рубежа товары, как "ножки Буша" и спирт Royal, отметил, что сейчас в стране развивается виноделие, а "то, что мы сделали в области производства мяса, это невероятно". "То, что мы сделали в области производства мяса, это, конечно, невероятно. Здесь говорили про "ножки Буша", мы знаем, что это такое, сейчас не буду говорить, что же об этом говорить? И пили еще Royal вот этот, или как он называется, завозимые в неограниченном количестве из Польши и других стран. А сейчас у нас виноделие развивается, это совсем другая история", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Также президент отметил, что конкуренты пытаются придумывать различные рычаги сдерживания развития страны и не только в сельском хозяйстве. "И так происходит по всем направлениям, не только в области сельского хозяйства. Вот смотрите, где только мы начинаем расти, там сразу придумывают какие-то инструменты сдерживания", - подчеркнул Путин. В качестве примера глава привел пример с гуманитарной помощью, которая в дальнейшем повлекла разорение внутренних производителей. "Ну вот так картошку посылали нам в свое время, как гуманитарную помощь, и слава Богу. Значит, какие-то товары нам вбрасывали в продовольственном виде гумпомощи, да, опускали наших производителей здесь. Я же помню эти разговоры, когда гумпомощь, хорошее дело - гумпомощь, она пришла - наши производители внутри умерли, потому что не могут сбыть свою продукцию. Обратная сторона вроде бы и добрых намерений", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин