https://ria.ru/20240305/rossiya-1931313231.html
Путин назвал достижения России в области производства мяса невероятными
Путин назвал достижения России в области производства мяса невероятными - РИА Новости, 05.03.2024
Путин назвал достижения России в области производства мяса невероятными
Президент РФ Владимир Путин, вспоминая дефицит продуктов в 90-е годы и такие импортируемые из-за рубежа товары, как "ножки Буша" и спирт Royal, отметил, что... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:49
2024-03-05T19:49
2024-03-05T19:53
экономика
россия
владимир путин
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, вспоминая дефицит продуктов в 90-е годы и такие импортируемые из-за рубежа товары, как "ножки Буша" и спирт Royal, отметил, что сейчас в стране развивается виноделие, а "то, что мы сделали в области производства мяса, это невероятно". "То, что мы сделали в области производства мяса, это, конечно, невероятно. Здесь говорили про "ножки Буша", мы знаем, что это такое, сейчас не буду говорить, что же об этом говорить? И пили еще Royal вот этот, или как он называется, завозимые в неограниченном количестве из Польши и других стран. А сейчас у нас виноделие развивается, это совсем другая история", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Также президент отметил, что конкуренты пытаются придумывать различные рычаги сдерживания развития страны и не только в сельском хозяйстве. "И так происходит по всем направлениям, не только в области сельского хозяйства. Вот смотрите, где только мы начинаем расти, там сразу придумывают какие-то инструменты сдерживания", - подчеркнул Путин. В качестве примера глава привел пример с гуманитарной помощью, которая в дальнейшем повлекла разорение внутренних производителей. "Ну вот так картошку посылали нам в свое время, как гуманитарную помощь, и слава Богу. Значит, какие-то товары нам вбрасывали в продовольственном виде гумпомощи, да, опускали наших производителей здесь. Я же помню эти разговоры, когда гумпомощь, хорошее дело - гумпомощь, она пришла - наши производители внутри умерли, потому что не могут сбыть свою продукцию. Обратная сторона вроде бы и добрых намерений", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал достижения России в области производства мяса невероятными
Путин: Россия прошла невероятный путь от ножек Буша до сегодняшнего дня
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, вспоминая дефицит продуктов в 90-е годы и такие импортируемые из-за рубежа товары, как "ножки Буша" и спирт Royal, отметил, что сейчас в стране развивается виноделие, а "то, что мы сделали в области производства мяса, это невероятно".
"То, что мы сделали в области производства мяса, это, конечно, невероятно. Здесь говорили про "ножки Буша", мы знаем, что это такое, сейчас не буду говорить, что же об этом говорить? И пили еще Royal вот этот, или как он называется, завозимые в неограниченном количестве из Польши
и других стран. А сейчас у нас виноделие развивается, это совсем другая история", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
Что русскому рыба, то британцу голод
Также президент отметил, что конкуренты пытаются придумывать различные рычаги сдерживания развития страны и не только в сельском хозяйстве. "И так происходит по всем направлениям, не только в области сельского хозяйства. Вот смотрите, где только мы начинаем расти, там сразу придумывают какие-то инструменты сдерживания", - подчеркнул Путин.
В качестве примера глава привел пример с гуманитарной помощью, которая в дальнейшем повлекла разорение внутренних производителей.
"Ну вот так картошку посылали нам в свое время, как гуманитарную помощь, и слава Богу. Значит, какие-то товары нам вбрасывали в продовольственном виде гумпомощи, да, опускали наших производителей здесь. Я же помню эти разговоры, когда гумпомощь, хорошее дело - гумпомощь, она пришла - наши производители внутри умерли, потому что не могут сбыть свою продукцию. Обратная сторона вроде бы и добрых намерений", - заявил Путин.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой