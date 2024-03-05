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В России могут начать исследования вакцины от аллергии на пыльцу
В России могут начать исследования вакцины от аллергии на пыльцу - РИА Новости, 05.03.2024
В России могут начать исследования вакцины от аллергии на пыльцу
Клинические исследования вакцины от аллергии на пыльцу берёзы, которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства, планируется начать... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:38
2024-03-05T12:38
2024-03-05T12:50
общество
россия
владимир путин
российская академия наук
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от аллергии на пыльцу берёзы, которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства, планируется начать в 2024 году, уже получен патент на данный препарат, заявил член-корреспондент РАН, директор ФГБУ "ГНЦ Института иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов. "На сегодняшний день закончены доклинические исследования данной вакцины, получен патент... В этом году планируется начать клинические исследования", - сказал Хаитов на сессии "Мир инфекций и эпидемий: как бороться с опасностями" Всемирного фестиваля молодежи. По словам Хаитова, вакцина будет защищать не только от аллергии на пыльцу березы, но и в том числе на яблоки, персики, сою. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://rsport.ria.ru/20240121/zozh-1922656027.html
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общество, россия, владимир путин, российская академия наук, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
В России могут начать исследования вакцины от аллергии на пыльцу
ФМБА планирует начать клинические исследования вакцины от аллергии на пыльцу