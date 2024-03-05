https://ria.ru/20240305/putin-1931337711.html

Путин высказался о туристической инфраструктуре на землях сельхозназначения

Путин высказался о туристической инфраструктуре на землях сельхозназначения - РИА Новости, 05.03.2024

Путин высказался о туристической инфраструктуре на землях сельхозназначения

Для строительства туристической инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения важны критерии, которые позволят не разбазарить эти территории, заявил РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T22:55

2024-03-05T22:55

2024-03-05T22:55

экономика

россия

владимир путин

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Для строительства туристической инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения важны критерии, которые позволят не разбазарить эти территории, заявил президент России Владимир Путин. В ходе встречи Путина с представителями аграрно-промышленного комплекса один из участников затронул тему поддержки виноделия в России и предложил разрешить создавать туристическую инфраструктуру на виноградниках. По словам Путина, развитие винного туризма является одним из элементов поддержки отрасли. Президент также поинтересовался у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, как в министерстве оценивают такие предложения. "Мы поддерживаем (соответствующую законодательную инициативу - ред.), несмотря на то, что действительно есть риск того, что у нас будут застроены земли сельхоззначения, но мы понимаем необходимость строительства туристической инфраструктуры на этих вот землях, где производится виноград. Критерии нужны. Очень внимательно мы сейчас прорабатываем", - сказал Патрушев. Путин с ним согласился. "Все винодельческие предприятия, они же находятся в уникальных местах. Поэтому да, критерии должны быть. Критерии, не позволяющие разбазаривать земли сельхозназначения, но помогающие их развить", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240305/putin-1931335912.html

https://ria.ru/20240305/lgoty-1931331667.html

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экономика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)