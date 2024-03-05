https://ria.ru/20240305/putin-1931337711.html
Путин высказался о туристической инфраструктуре на землях сельхозназначения
Путин высказался о туристической инфраструктуре на землях сельхозназначения - РИА Новости, 05.03.2024
Путин высказался о туристической инфраструктуре на землях сельхозназначения
Для строительства туристической инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения важны критерии, которые позволят не разбазарить эти территории, заявил РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T22:55
2024-03-05T22:55
2024-03-05T22:55
экономика
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Для строительства туристической инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения важны критерии, которые позволят не разбазарить эти территории, заявил президент России Владимир Путин. В ходе встречи Путина с представителями аграрно-промышленного комплекса один из участников затронул тему поддержки виноделия в России и предложил разрешить создавать туристическую инфраструктуру на виноградниках. По словам Путина, развитие винного туризма является одним из элементов поддержки отрасли. Президент также поинтересовался у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, как в министерстве оценивают такие предложения. "Мы поддерживаем (соответствующую законодательную инициативу - ред.), несмотря на то, что действительно есть риск того, что у нас будут застроены земли сельхоззначения, но мы понимаем необходимость строительства туристической инфраструктуры на этих вот землях, где производится виноград. Критерии нужны. Очень внимательно мы сейчас прорабатываем", - сказал Патрушев. Путин с ним согласился. "Все винодельческие предприятия, они же находятся в уникальных местах. Поэтому да, критерии должны быть. Критерии, не позволяющие разбазаривать земли сельхозназначения, но помогающие их развить", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240305/putin-1931335912.html
https://ria.ru/20240305/lgoty-1931331667.html
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин высказался о туристической инфраструктуре на землях сельхозназначения
Путин: в строительстве туристической инфраструктуры на с/х землях важны критерии
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Для строительства туристической инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения важны критерии, которые позволят не разбазарить эти территории, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе встречи Путина с представителями аграрно-промышленного комплекса один из участников затронул тему поддержки виноделия в России и предложил разрешить создавать туристическую инфраструктуру на виноградниках.
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По словам Путина, развитие винного туризма является одним из элементов поддержки отрасли.
Президент также поинтересовался у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева
, как в министерстве оценивают такие предложения.
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"Мы поддерживаем (соответствующую законодательную инициативу - ред.), несмотря на то, что действительно есть риск того, что у нас будут застроены земли сельхоззначения, но мы понимаем необходимость строительства туристической инфраструктуры на этих вот землях, где производится виноград. Критерии нужны. Очень внимательно мы сейчас прорабатываем", - сказал Патрушев.
Путин с ним согласился. "Все винодельческие предприятия, они же находятся в уникальных местах. Поэтому да, критерии должны быть. Критерии, не позволяющие разбазаривать земли сельхозназначения, но помогающие их развить", - подчеркнул Путин.
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