https://ria.ru/20240305/putin-1931320598.html
Путин поручил проработать вопрос кредитования в АПК для новых регионов
Путин поручил проработать вопрос кредитования в АПК для новых регионов - РИА Новости, 05.03.2024
Путин поручил проработать вопрос кредитования в АПК для новых регионов
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий АПК в новых регионах и добавил, что нужно расширить льготные кредиты и подумать... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:33
2024-03-05T20:33
2024-03-05T20:33
экономика
россия
ставропольский край
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий АПК в новых регионах и добавил, что нужно расширить льготные кредиты и подумать над госгарантиями. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. К президенту обратился Игорь Горбунов, представляющий агрокомпанию "Мелитопольская черешня". Он рассказал президенту, что для аграриев из новых регионов недоступны программы льготного кредитования Минсельхоза, так как у них пока нет кредитной истории. Горбунов попросил рассмотреть возможность упрощения требований при выдаче кредитов компаниям из новых регионов и пообещал взамен "выращивать и кормить Россию". "Вопрос очень важный, согласен с вами", - ответил Путин. "Нужны, конечно, какие-то госгарантии. Центральный банк, Минфин совместно с другими коммерческими банками должны эту систему проработать, я с вами согласен", - добавил президент. Путин добавил, что агропродукция новых регионов окупаемая, рисков для банков не так уж много. "Надо расширить объемы выдаваемых льготных кредитных ресурсов и подумать над гарантиями", - заключил президент.
https://ria.ru/20240305/russia-1931310079.html
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экономика, россия, ставропольский край, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Ставропольский край, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин поручил проработать вопрос кредитования в АПК для новых регионов
Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий АПК в новых регионах