https://ria.ru/20240305/putin-1931320598.html

Путин поручил проработать вопрос кредитования в АПК для новых регионов

Путин поручил проработать вопрос кредитования в АПК для новых регионов - РИА Новости, 05.03.2024

Путин поручил проработать вопрос кредитования в АПК для новых регионов

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий АПК в новых регионах и добавил, что нужно расширить льготные кредиты и подумать... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:33

2024-03-05T20:33

2024-03-05T20:33

экономика

россия

ставропольский край

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий АПК в новых регионах и добавил, что нужно расширить льготные кредиты и подумать над госгарантиями. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. К президенту обратился Игорь Горбунов, представляющий агрокомпанию "Мелитопольская черешня". Он рассказал президенту, что для аграриев из новых регионов недоступны программы льготного кредитования Минсельхоза, так как у них пока нет кредитной истории. Горбунов попросил рассмотреть возможность упрощения требований при выдаче кредитов компаниям из новых регионов и пообещал взамен "выращивать и кормить Россию". "Вопрос очень важный, согласен с вами", - ответил Путин. "Нужны, конечно, какие-то госгарантии. Центральный банк, Минфин совместно с другими коммерческими банками должны эту систему проработать, я с вами согласен", - добавил президент. Путин добавил, что агропродукция новых регионов окупаемая, рисков для банков не так уж много. "Надо расширить объемы выдаваемых льготных кредитных ресурсов и подумать над гарантиями", - заключил президент.

https://ria.ru/20240305/russia-1931310079.html

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экономика, россия, ставропольский край, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)