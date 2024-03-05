https://ria.ru/20240305/putin-1931298889.html

Путин принял участие в открытии новых производственных объектов

Путин принял участие в открытии новых производственных объектов - РИА Новости, 06.03.2024

Путин принял участие в открытии новых производственных объектов

Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе принимает участие в открытии новых производственных объектов по ВКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-05T18:36

2024-03-05T18:36

2024-03-06T02:21

экономика

ставрополь

владимир путин

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СТАВРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе принимает участие в открытии новых производственных объектов по ВКС, передает корреспондент РИА Новости. В ходе мероприятия президенту будет представлен Волковский производственный комплекс "ФосАгро" в Ленинградской области, производящий аммофос и водорастворимые удобрения. Здесь был создан новый энергоэффективный производственный комплекс полного цикла. В результате выпуск готовой продукции на предприятии по сравнению с 2019 годом увеличен в четыре раза (до 1 миллиона тонн в год). Объем инвестиций составил 34 миллиарда рублей. Еще одно предприятие - завод глубокой переработки масличных культур в Алексеевке Белгородской области. Проект ориентирован на создание мощностей по глубокой переработке сои совокупной мощностью 5 тысяч тонн в год. Основное направление проекта - импортозамещение высококачественных пищевых ингредиентов для производства функционального спортивного питания. Технология разработана ГК "ЭФКО" совместно с российскими учеными. Более 50% технологического оборудования - отечественного производства. Капитальные вложения в проект составляют 3,5 миллиарда рублей. Также будет открыт завод по первичной и последующей переработке мясной продукции в Рузаевке в Мордовию. Проект ориентирован на создание производства мясоколбасной продукции с объемом до 12 тысяч тонн в год. Объем капитальных вложений составил 2,15 миллиарда рублей. Путин во вторник прилетел в Ставрополь, в ходе рабочей поездки глава государства посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" и пообщался с работниками предприятия. Ожидается также, что в ходе поездки Путин проведет встречи с представителями АПК и с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

https://ria.ru/20240304/zavod-1930942107.html

https://ria.ru/20240305/agroproduktsiya-1931283030.html

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, ставрополь, владимир путин