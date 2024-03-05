Рейтинг@Mail.ru
Путин принял участие в открытии новых производственных объектов - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 05.03.2024 (обновлено: 02:21 06.03.2024)
https://ria.ru/20240305/putin-1931298889.html
Путин принял участие в открытии новых производственных объектов
Путин принял участие в открытии новых производственных объектов - РИА Новости, 06.03.2024
Путин принял участие в открытии новых производственных объектов
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе принимает участие в открытии новых производственных объектов по ВКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-05T18:36
2024-03-06T02:21
экономика
ставрополь
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931286202_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_327ca43ce6a4fbc43e7ad0f7901d7851.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе принимает участие в открытии новых производственных объектов по ВКС, передает корреспондент РИА Новости. В ходе мероприятия президенту будет представлен Волковский производственный комплекс "ФосАгро" в Ленинградской области, производящий аммофос и водорастворимые удобрения. Здесь был создан новый энергоэффективный производственный комплекс полного цикла. В результате выпуск готовой продукции на предприятии по сравнению с 2019 годом увеличен в четыре раза (до 1 миллиона тонн в год). Объем инвестиций составил 34 миллиарда рублей. Еще одно предприятие - завод глубокой переработки масличных культур в Алексеевке Белгородской области. Проект ориентирован на создание мощностей по глубокой переработке сои совокупной мощностью 5 тысяч тонн в год. Основное направление проекта - импортозамещение высококачественных пищевых ингредиентов для производства функционального спортивного питания. Технология разработана ГК "ЭФКО" совместно с российскими учеными. Более 50% технологического оборудования - отечественного производства. Капитальные вложения в проект составляют 3,5 миллиарда рублей. Также будет открыт завод по первичной и последующей переработке мясной продукции в Рузаевке в Мордовию. Проект ориентирован на создание производства мясоколбасной продукции с объемом до 12 тысяч тонн в год. Объем капитальных вложений составил 2,15 миллиарда рублей. Путин во вторник прилетел в Ставрополь, в ходе рабочей поездки глава государства посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" и пообщался с работниками предприятия. Ожидается также, что в ходе поездки Путин проведет встречи с представителями АПК и с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
https://ria.ru/20240304/zavod-1930942107.html
https://ria.ru/20240305/agroproduktsiya-1931283030.html
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931286202_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6d6c693b2ae891312679a980e8ea213d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ставрополь, владимир путин
Экономика, Ставрополь, Владимир Путин
Путин принял участие в открытии новых производственных объектов

Путин принял участие в открытии новых объектов производства в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО Солнечный дар в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе принимает участие в открытии новых производственных объектов по ВКС, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе мероприятия президенту будет представлен Волковский производственный комплекс "ФосАгро" в Ленинградской области, производящий аммофос и водорастворимые удобрения. Здесь был создан новый энергоэффективный производственный комплекс полного цикла. В результате выпуск готовой продукции на предприятии по сравнению с 2019 годом увеличен в четыре раза (до 1 миллиона тонн в год). Объем инвестиций составил 34 миллиарда рублей.
Завод по производству азотно-калийных удобрений в Невинномысске - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Монтаж оборудования завершен на новом заводе удобрений в Невинномысске
4 марта, 11:01
Еще одно предприятие - завод глубокой переработки масличных культур в Алексеевке Белгородской области. Проект ориентирован на создание мощностей по глубокой переработке сои совокупной мощностью 5 тысяч тонн в год. Основное направление проекта - импортозамещение высококачественных пищевых ингредиентов для производства функционального спортивного питания. Технология разработана ГК "ЭФКО" совместно с российскими учеными. Более 50% технологического оборудования - отечественного производства. Капитальные вложения в проект составляют 3,5 миллиарда рублей.
Также будет открыт завод по первичной и последующей переработке мясной продукции в Рузаевке в Мордовию. Проект ориентирован на создание производства мясоколбасной продукции с объемом до 12 тысяч тонн в год. Объем капитальных вложений составил 2,15 миллиарда рублей.
Путин во вторник прилетел в Ставрополь, в ходе рабочей поездки глава государства посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" и пообщался с работниками предприятия. Ожидается также, что в ходе поездки Путин проведет встречи с представителями АПК и с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО Солнечный дар агропромышленного холдинга Эко-культура на территории регионального индустриального парка Солнечный в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Путин рассказал о рекордных показателях российского экспорта агропродукции
Вчера, 17:45
 
ЭкономикаСтавропольВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала