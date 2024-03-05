Путин принял участие в открытии новых производственных объектов
Путин принял участие в открытии новых объектов производства в РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе
СТАВРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе принимает участие в открытии новых производственных объектов по ВКС, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе мероприятия президенту будет представлен Волковский производственный комплекс "ФосАгро" в Ленинградской области, производящий аммофос и водорастворимые удобрения. Здесь был создан новый энергоэффективный производственный комплекс полного цикла. В результате выпуск готовой продукции на предприятии по сравнению с 2019 годом увеличен в четыре раза (до 1 миллиона тонн в год). Объем инвестиций составил 34 миллиарда рублей.
Еще одно предприятие - завод глубокой переработки масличных культур в Алексеевке Белгородской области. Проект ориентирован на создание мощностей по глубокой переработке сои совокупной мощностью 5 тысяч тонн в год. Основное направление проекта - импортозамещение высококачественных пищевых ингредиентов для производства функционального спортивного питания. Технология разработана ГК "ЭФКО" совместно с российскими учеными. Более 50% технологического оборудования - отечественного производства. Капитальные вложения в проект составляют 3,5 миллиарда рублей.
Также будет открыт завод по первичной и последующей переработке мясной продукции в Рузаевке в Мордовию. Проект ориентирован на создание производства мясоколбасной продукции с объемом до 12 тысяч тонн в год. Объем капитальных вложений составил 2,15 миллиарда рублей.
Путин во вторник прилетел в Ставрополь, в ходе рабочей поездки глава государства посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" и пообщался с работниками предприятия. Ожидается также, что в ходе поездки Путин проведет встречи с представителями АПК и с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.