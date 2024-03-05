https://ria.ru/20240305/pranki-1931128974.html

Вован и Лексус рассказали о "лекции" для политиков, которых они разыграли

Вован и Лексус рассказали о "лекции" для политиков, которых они разыграли - РИА Новости, 05.03.2024

Вован и Лексус рассказали о "лекции" для политиков, которых они разыграли

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, что на их предложение провести лекцию для политиков, которых они... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T05:50

2024-03-05T05:50

2024-03-05T05:50

россия

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, что на их предложение провести лекцию для политиков, которых они разыграли, никто пока не ответил. "Пока нет. Ну мы читаем им в каком-то роде лекции через наши пранки. Они может как-то потом это виртуально понимают. Мы бы хотели созвать их вместе, устроить большую конференцию. Пусть они поделятся своим опытом, как они вообще пережили эти пранки, все ли у них хорошо. Разгрузку им сделаем. Ждем приглашения, но все стесняются", - рассказал Вован агентству "на полях" Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Ранее Вован рассказал РИА Новости, что они с Лексусом собираются разыграть одного из немецких политиков, а также отметил, что они с коллегой готовы прочитать инструкции зарубежными чиновниками о том, как не попасть к ним на удочку. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире