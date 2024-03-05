https://ria.ru/20240305/prank-1931126347.html

Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии

Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии - РИА Новости, 05.03.2024

Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар слукавил, когда РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T04:48

2024-03-05T04:48

2024-03-05T04:51

ирландия

россия

лео варадкар

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

евросоюз

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814738445_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_a5327abe9ae2b2ac7ba2383476841147.jpg

СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар слукавил, когда заявил, что его офис улучшил защиту от пранков и тем более, что "подыгрывал" им целый час. Ранее Варадкар сообщил, что его офис изменил процедуры в отношении звонков после того, как его разыграли российские пранкеры Вован и Лексус. В разговоре с ними в декабре он не смог объяснить, в чем разница между самоопределением Крыма и Косово, заявив, что не знает косовской истории и деталей, но тем не менее уверен, что воссоединение Крыма с Россией "прошло неправильно". Варадкар также сказал, что его стране понадобилось 15-20 лет для вступления в ЕС, и он не верит в скорое присоединение Украины к союзу. "Слова на ветер для аудитории, что у нас все хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут", - рассказал Вован агентству "на полях" Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Он добавил, что процедуры в отношении изменить вряд ли возможно, они существуют уже десятилетия. "Просто это ошибки, непрофессионализм сотрудников, в том числе глав государств. Лучше всего, если они хотят что-то изменить, то пусть человек, который стал жертвой пранка, уйдет в отставку. Самый лучший способ стать примером, как исключить себя из жертв", - сказал Вован. Варадкар также заявил, что "подыграл" российским пранкерам Вовану и Лексусу, поскольку у него "сразу же" возникли подозрения по поводу характера звонка. "Прекрасно, что у премьера есть столько времени, целый час, чтобы подыгрывать нам. Очень игривый, как и все остальные. Может, действительно премьеру совсем заняться нечем, пусть в какую-нибудь чат-рулетку выходит и общается со всеми. Уверен, что в его стране всё отлично", - прокомментировал Вован. По словам пранкера Лексуса, западные политики вряд ли в ближайшее время станут "недоступными" для пранков. "Я сомневаюсь, что это может случиться, потому что никто не может создать какую-то ультразащищенную сеть, которая универсальна. Мы так или иначе будем искать новые лазейки", - считает он. На вопрос, ожидают ли Вован и Лексус создания своеобразной "службы защиты от пранкеров", они ответили утвердительно. "Да, ожидаем. Мы сами ее возглавим. Пусть платят деньги", - сказали пранкеры. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20230305/kanal-1855998712.html

https://ria.ru/20230202/prank-1849257007.html

ирландия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирландия, россия, лео варадкар, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), евросоюз, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024