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Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии - РИА Новости, 05.03.2024
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04:48 05.03.2024 (обновлено: 04:51 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/prank-1931126347.html
Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии
Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии - РИА Новости, 05.03.2024
Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар слукавил, когда РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T04:48
2024-03-05T04:51
ирландия
россия
лео варадкар
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
евросоюз
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
в мире
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар слукавил, когда заявил, что его офис улучшил защиту от пранков и тем более, что "подыгрывал" им целый час. Ранее Варадкар сообщил, что его офис изменил процедуры в отношении звонков после того, как его разыграли российские пранкеры Вован и Лексус. В разговоре с ними в декабре он не смог объяснить, в чем разница между самоопределением Крыма и Косово, заявив, что не знает косовской истории и деталей, но тем не менее уверен, что воссоединение Крыма с Россией "прошло неправильно". Варадкар также сказал, что его стране понадобилось 15-20 лет для вступления в ЕС, и он не верит в скорое присоединение Украины к союзу. "Слова на ветер для аудитории, что у нас все хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут", - рассказал Вован агентству "на полях" Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Он добавил, что процедуры в отношении изменить вряд ли возможно, они существуют уже десятилетия. "Просто это ошибки, непрофессионализм сотрудников, в том числе глав государств. Лучше всего, если они хотят что-то изменить, то пусть человек, который стал жертвой пранка, уйдет в отставку. Самый лучший способ стать примером, как исключить себя из жертв", - сказал Вован. Варадкар также заявил, что "подыграл" российским пранкерам Вовану и Лексусу, поскольку у него "сразу же" возникли подозрения по поводу характера звонка. "Прекрасно, что у премьера есть столько времени, целый час, чтобы подыгрывать нам. Очень игривый, как и все остальные. Может, действительно премьеру совсем заняться нечем, пусть в какую-нибудь чат-рулетку выходит и общается со всеми. Уверен, что в его стране всё отлично", - прокомментировал Вован. По словам пранкера Лексуса, западные политики вряд ли в ближайшее время станут "недоступными" для пранков. "Я сомневаюсь, что это может случиться, потому что никто не может создать какую-то ультразащищенную сеть, которая универсальна. Мы так или иначе будем искать новые лазейки", - считает он. На вопрос, ожидают ли Вован и Лексус создания своеобразной "службы защиты от пранкеров", они ответили утвердительно. "Да, ожидаем. Мы сами ее возглавим. Пусть платят деньги", - сказали пранкеры. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20230305/kanal-1855998712.html
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ирландия, россия, лео варадкар, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), евросоюз, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Ирландия, Россия, Лео Варадкар, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Евросоюз, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии

Вован и Лексус: премьер Ирландии соврал, что подыгрывал пранкерам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские пранкеры Вован и Лексус
Российские пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российские пранкеры Вован и Лексус. Архивное фото
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар слукавил, когда заявил, что его офис улучшил защиту от пранков и тем более, что "подыгрывал" им целый час.
Ранее Варадкар сообщил, что его офис изменил процедуры в отношении звонков после того, как его разыграли российские пранкеры Вован и Лексус. В разговоре с ними в декабре он не смог объяснить, в чем разница между самоопределением Крыма и Косово, заявив, что не знает косовской истории и деталей, но тем не менее уверен, что воссоединение Крыма с Россией "прошло неправильно". Варадкар также сказал, что его стране понадобилось 15-20 лет для вступления в ЕС, и он не верит в скорое присоединение Украины к союзу.
Пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса
5 марта 2023, 18:41
"Слова на ветер для аудитории, что у нас все хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут", - рассказал Вован агентству "на полях" Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Он добавил, что процедуры в отношении изменить вряд ли возможно, они существуют уже десятилетия.
"Просто это ошибки, непрофессионализм сотрудников, в том числе глав государств. Лучше всего, если они хотят что-то изменить, то пусть человек, который стал жертвой пранка, уйдет в отставку. Самый лучший способ стать примером, как исключить себя из жертв", - сказал Вован.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией
2 февраля 2023, 14:43
Варадкар также заявил, что "подыграл" российским пранкерам Вовану и Лексусу, поскольку у него "сразу же" возникли подозрения по поводу характера звонка.
"Прекрасно, что у премьера есть столько времени, целый час, чтобы подыгрывать нам. Очень игривый, как и все остальные. Может, действительно премьеру совсем заняться нечем, пусть в какую-нибудь чат-рулетку выходит и общается со всеми. Уверен, что в его стране всё отлично", - прокомментировал Вован.
По словам пранкера Лексуса, западные политики вряд ли в ближайшее время станут "недоступными" для пранков.
«
"Я сомневаюсь, что это может случиться, потому что никто не может создать какую-то ультразащищенную сеть, которая универсальна. Мы так или иначе будем искать новые лазейки", - считает он.
На вопрос, ожидают ли Вован и Лексус создания своеобразной "службы защиты от пранкеров", они ответили утвердительно. "Да, ожидаем. Мы сами ее возглавим. Пусть платят деньги", - сказали пранкеры.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

Молодые люди фотографируются у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

Девушка фотографируется у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

Жители Уганды на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

Официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка на федеральной территории Сириус

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

Руководитель официального видеоагентства Всемирного фестиваля молодежи 2024 Ruptly России Индира Жарова во время брифинга о специальной платформе, созданной для удобства работы СМИ в рамках ВФМ-2024 на Всемирном фестивале молодежи

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 11

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 11

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 11

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 11

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 11

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 11

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 11

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
ИрландияРоссияЛео ВарадкарВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)ЕвросоюзФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)В миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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