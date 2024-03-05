Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии

СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар слукавил, когда заявил, что его офис улучшил защиту от пранков и тем более, что "подыгрывал" им целый час. Ранее Варадкар сообщил, что его офис изменил процедуры в отношении звонков после того, как его разыграли российские пранкеры Вован и Лексус. В разговоре с ними в декабре он не смог объяснить, в чем разница между самоопределением Крыма и Косово, заявив, что не знает косовской истории и деталей, но тем не менее уверен, что воссоединение Крыма с Россией "прошло неправильно". Варадкар также сказал, что его стране понадобилось 15-20 лет для вступления в ЕС, и он не верит в скорое присоединение Украины к союзу. "Слова на ветер для аудитории, что у нас все хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут", - рассказал Вован агентству "на полях" Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Он добавил, что процедуры в отношении изменить вряд ли возможно, они существуют уже десятилетия. "Просто это ошибки, непрофессионализм сотрудников, в том числе глав государств. Лучше всего, если они хотят что-то изменить, то пусть человек, который стал жертвой пранка, уйдет в отставку. Самый лучший способ стать примером, как исключить себя из жертв", - сказал Вован. Варадкар также заявил, что "подыграл" российским пранкерам Вовану и Лексусу, поскольку у него "сразу же" возникли подозрения по поводу характера звонка. "Прекрасно, что у премьера есть столько времени, целый час, чтобы подыгрывать нам. Очень игривый, как и все остальные. Может, действительно премьеру совсем заняться нечем, пусть в какую-нибудь чат-рулетку выходит и общается со всеми. Уверен, что в его стране всё отлично", - прокомментировал Вован. По словам пранкера Лексуса, западные политики вряд ли в ближайшее время станут "недоступными" для пранков. "Я сомневаюсь, что это может случиться, потому что никто не может создать какую-то ультразащищенную сеть, которая универсальна. Мы так или иначе будем искать новые лазейки", - считает он. На вопрос, ожидают ли Вован и Лексус создания своеобразной "службы защиты от пранкеров", они ответили утвердительно. "Да, ожидаем. Мы сами ее возглавим. Пусть платят деньги", - сказали пранкеры. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар слукавил, когда заявил, что его офис улучшил защиту от пранков и тем более, что "подыгрывал" им целый час.
Ранее Варадкар сообщил, что его офис изменил процедуры в отношении звонков после того, как его разыграли российские пранкеры Вован и Лексус. В разговоре с ними в декабре он не смог объяснить, в чем разница между самоопределением Крыма и Косово, заявив, что не знает косовской истории и деталей, но тем не менее уверен, что воссоединение Крыма с Россией "прошло неправильно". Варадкар также сказал, что его стране понадобилось 15-20 лет для вступления в ЕС, и он не верит в скорое присоединение Украины к союзу.
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"Слова на ветер для аудитории, что у нас все хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут", - рассказал Вован агентству "на полях" Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Он добавил, что процедуры в отношении изменить вряд ли возможно, они существуют уже десятилетия.
"Просто это ошибки, непрофессионализм сотрудников, в том числе глав государств. Лучше всего, если они хотят что-то изменить, то пусть человек, который стал жертвой пранка, уйдет в отставку. Самый лучший способ стать примером, как исключить себя из жертв", - сказал Вован.
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Варадкар также заявил, что "подыграл" российским пранкерам Вовану и Лексусу, поскольку у него "сразу же" возникли подозрения по поводу характера звонка.
"Прекрасно, что у премьера есть столько времени, целый час, чтобы подыгрывать нам. Очень игривый, как и все остальные. Может, действительно премьеру совсем заняться нечем, пусть в какую-нибудь чат-рулетку выходит и общается со всеми. Уверен, что в его стране всё отлично", - прокомментировал Вован.
По словам пранкера Лексуса, западные политики вряд ли в ближайшее время станут "недоступными" для пранков.
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"Я сомневаюсь, что это может случиться, потому что никто не может создать какую-то ультразащищенную сеть, которая универсальна. Мы так или иначе будем искать новые лазейки", - считает он.
На вопрос, ожидают ли Вован и Лексус создания своеобразной "службы защиты от пранкеров", они ответили утвердительно. "Да, ожидаем. Мы сами ее возглавим. Пусть платят деньги", - сказали пранкеры.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
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