https://ria.ru/20240305/oon-1931197177.html

В Госдуме назвали идею распустить ООН опасной глупостью

В Госдуме назвали идею распустить ООН опасной глупостью - РИА Новости, 05.03.2024

В Госдуме назвали идею распустить ООН опасной глупостью

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале назвал "опасной глупостью" предложение правнука Иосифа Сталина художника Селима Бенсаада о... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:14

2024-03-05T13:14

2024-03-05T13:14

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале назвал "опасной глупостью" предложение правнука Иосифа Сталина художника Селима Бенсаада о роспуске ООН, отметив, что диалоговые площадки в нынешней ситуации в мире нужны, а от права голоса, тем более права вето, добровольно не отказываются. Бенсаад ранее сообщил РИА Новости, что написал письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложением распустить ООН из-за невыполнения обязанностей в области безопасности. "Разговоры о роспуске ООН, где у России как правопреемника СССР право вето в Совете Безопасности, опасная глупость", - написал Матвеев. Депутат отметил, что в сложившейся ситуации растущих противоречий в мире между державами, альтернативой будет не "справедливый международный орган", а "погружение мира в полный беспредел, где никто ни на что уже оглядываться не станет, что только ускорит скатывание мира в войну". "Нужно сохранять международные переговорные и диалоговые площадки, в т.ч. ООН, и добровольно от права голоса, а тем более вето, не отказываться", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20231117/yunesko-1910165506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ссср, михаил матвеев, оон, госдума рф, кпрф, политика