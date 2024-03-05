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В Госдуме назвали идею распустить ООН опасной глупостью - РИА Новости, 05.03.2024
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13:14 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/oon-1931197177.html
В Госдуме назвали идею распустить ООН опасной глупостью
В Госдуме назвали идею распустить ООН опасной глупостью - РИА Новости, 05.03.2024
В Госдуме назвали идею распустить ООН опасной глупостью
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале назвал "опасной глупостью" предложение правнука Иосифа Сталина художника Селима Бенсаада о... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:14
2024-03-05T13:14
россия
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михаил матвеев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале назвал "опасной глупостью" предложение правнука Иосифа Сталина художника Селима Бенсаада о роспуске ООН, отметив, что диалоговые площадки в нынешней ситуации в мире нужны, а от права голоса, тем более права вето, добровольно не отказываются. Бенсаад ранее сообщил РИА Новости, что написал письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложением распустить ООН из-за невыполнения обязанностей в области безопасности. "Разговоры о роспуске ООН, где у России как правопреемника СССР право вето в Совете Безопасности, опасная глупость", - написал Матвеев. Депутат отметил, что в сложившейся ситуации растущих противоречий в мире между державами, альтернативой будет не "справедливый международный орган", а "погружение мира в полный беспредел, где никто ни на что уже оглядываться не станет, что только ускорит скатывание мира в войну". "Нужно сохранять международные переговорные и диалоговые площадки, в т.ч. ООН, и добровольно от права голоса, а тем более вето, не отказываться", - добавил парламентарий.
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россия, ссср, михаил матвеев, оон, госдума рф, кпрф, политика
Россия, СССР, Михаил Матвеев, ООН, Госдума РФ, КПРФ, Политика
В Госдуме назвали идею распустить ООН опасной глупостью

Депутат Матвеев назвал погружение мира в полный беспредел альтернативой ООН

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале назвал "опасной глупостью" предложение правнука Иосифа Сталина художника Селима Бенсаада о роспуске ООН, отметив, что диалоговые площадки в нынешней ситуации в мире нужны, а от права голоса, тем более права вето, добровольно не отказываются.
Бенсаад ранее сообщил РИА Новости, что написал письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложением распустить ООН из-за невыполнения обязанностей в области безопасности.
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"Разговоры о роспуске ООН, где у России как правопреемника СССР право вето в Совете Безопасности, опасная глупость", - написал Матвеев. Депутат отметил, что в сложившейся ситуации растущих противоречий в мире между державами, альтернативой будет не "справедливый международный орган", а "погружение мира в полный беспредел, где никто ни на что уже оглядываться не станет, что только ускорит скатывание мира в войну".
"Нужно сохранять международные переговорные и диалоговые площадки, в т.ч. ООН, и добровольно от права голоса, а тем более вето, не отказываться", - добавил парламентарий.
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РоссияСССРМихаил МатвеевООНГосдума РФКПРФПолитика
 
 
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