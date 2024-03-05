Рейтинг@Mail.ru
Навальный умер своей смертью, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 05.03.2024 (обновлено: 21:20 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/navalnyy-1931323060.html
Навальный умер своей смертью, заявил Нарышкин
Навальный умер своей смертью, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.03.2024
Навальный умер своей смертью, заявил Нарышкин
Алексей Навальный умер своей смертью, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:51
2024-03-05T21:20
россия
сергей нарышкин
ив роше
общество
алексей навальный*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923702730_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4dc1bed97b722825f89b8a36d71b34d8.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Алексей Навальный умер своей смертью, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность - рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ". Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО). В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240304/navalnyy-1931001509.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929902830.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923702730_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab8f16c97fbdf67f73130921bebfea02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей нарышкин, ив роше, общество, алексей навальный*
Россия, Сергей Нарышкин, Ив Роше, Общество, Алексей Навальный*
Навальный умер своей смертью, заявил Нарышкин

Нарышкин: Алексей Навальный умер своей смертью

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Алексей Навальный умер своей смертью, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность - рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Песков ответил на вопрос о похоронах Навального
4 марта, 13:20
Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО).
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Карлсон допустил, что за смертью Навального стоит Украина
28 февраля, 07:38
 
РоссияСергей НарышкинИв РошеОбществоАлексей Навальный*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала