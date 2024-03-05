https://ria.ru/20240305/navalnyy-1931323060.html

Навальный умер своей смертью, заявил Нарышкин

Навальный умер своей смертью, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.03.2024

Навальный умер своей смертью, заявил Нарышкин

Алексей Навальный умер своей смертью, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:51

2024-03-05T20:51

2024-03-05T21:20

россия

сергей нарышкин

ив роше

общество

алексей навальный*

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Алексей Навальный умер своей смертью, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность - рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ". Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО). В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240304/navalnyy-1931001509.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929902830.html

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россия, сергей нарышкин, ив роше, общество, алексей навальный*