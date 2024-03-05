https://ria.ru/20240305/nauka-1931035344.html

Российские ученые выяснили, как брекеты и элайнеры влияют на мозг

Российские ученые выяснили, как брекеты и элайнеры влияют на мозг - РИА Новости, 05.03.2024

Российские ученые выяснили, как брекеты и элайнеры влияют на мозг

Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В. И. Разумовского исследовали, как меняется активность головного мозга пациентов... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T09:00

2024-03-05T09:00

2024-03-05T10:05

наука

саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму)

университетская наука

здоровье - общество

навигатор абитуриента

саратов

наука

россия

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В. И. Разумовского исследовали, как меняется активность головного мозга пациентов после установления брекетов и элайнеров. По их словам, это поможет лучше оценивать необходимость выравнивания зубов. Результаты опубликованы в журнале The European Physical Journal Special Topics.В университете отметили, что у пациентов, использующих при ортодонтической коррекции брекеты или элайнеры, в процессе лечения существенно меняется конфигурация зубочелюстной системы, происходит частичное изменение мягких тканей лица, нервных волокон и связанных с ними структур."Выравнивание зубов и исправление прикуса не только делают нашу улыбку красивой, они изменяют структуру активности коры головного мозга. Эти изменения происходят за счет мощного воздействия брекетов и элайнеров на сенсоры и костные структуры лица и ротовой полости", – рассказала заведующая кафедрой биофизики и цифровых технологий СГМУ Анастасия Руннова.По ее словам, сегодня большинство исследователей в этой сфере сосредоточены на поиске нейронных коррелятов, связанных с оценкой и лечением боли после ортодонтической коррекции.Ученые СГМУ изучили изменение активности мозга до и после начала выравнивания зубов у пациентов без выраженных болевых синдромов. Они первыми сравнили влияние элайнеров и брекетов на активность головного мозга и установили, что их влияние различается, и это различие может быть объективно подтверждено независимыми цифровыми методами."Сегодня врачи чаще всего принимают решение о необходимости ортодонтической коррекции из-за эстетических требований. Мы полагаем, что подобные междисциплинарные исследования ортодонтических устройств помогут выявить дополнительные критерии необходимости коррекции зубного ряда", – отметила Руннова.Она добавила, что оценка изменений активности головного мозга может также играть важную роль при принятии решений.Кроме того, можно снижать болевые ощущения от брекетов и элайнеров за счет использования систем биологической обратной связи, настраиваемых на выявленные изменения в активности головного мозга, рассказали авторы исследования. По их мнению, это поможет в ближайшие пять лет разработать специальное устройство для терапии болевого синдрома и независимого контроля ортодонтического лечения.Как рассказала Руннова, клиническая часть исследовательской работы была проведена группой стоматологов-ортодонтов. Все пациенты прошли специальное тестирование с одновременным проведением ЭЭГ-мониторинга электрической активности головного мозга. Результаты тестирования были проанализированы специалистами с использованием новейших цифровых методов – оценки количества колебательных паттернов в волновой структуре электроэнцефалографии.В рамках физического исследования удалось показать, что при использовании брекетов изменения количества паттернов наблюдается в областях высоких частот, а именно {[16; 18], [20; 28], [32; 34], [42; 50]} Герц, а легкая коррекция на основе элайнеров приводит к существенному снижению количества паттернов в этих диапазонах, а сильная не меняет этих величин. В то же самое время значимых изменений в объективных оценках внимания, памяти и других когнитивных функциях не наблюдалось.Сегодня перед учеными стоит задача расширения клинического материала и реализация прототипа диагностического и терапевтического устройства. Выявленные закономерности помогут создать мозг-машинный интерфейс для диагностики изменения активности головного мозга и, возможно, снижения болевых ощущений от ортодонтической коррекции.Полученные результаты станут частью реализации задач, поставленных в программе университета и дорожной карте по программе "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20240212/nauka-1926393473.html

https://ria.ru/20231221/nauka-1916894970.html

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саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), университетская наука, здоровье - общество, навигатор абитуриента, саратов, наука, россия