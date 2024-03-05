https://ria.ru/20240305/mus-1931288972.html

В Госдуме предложили возбудить уголовное дело против судей МУС

В Госдуме предложили возбудить уголовное дело против судей МУС - РИА Новости, 05.03.2024

В Госдуме предложили возбудить уголовное дело против судей МУС

Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил возбудить уголовное дело против судей Международного уголовного суда (МУС) и выдать ордера на их... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:04

2024-03-05T18:04

2024-03-05T18:04

специальная военная операция на украине

россия

алексей журавлев

в мире

международный уголовный суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил возбудить уголовное дело против судей Международного уголовного суда (МУС) и выдать ордера на их арест. Ранее во вторник Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. "Уверен, что моряки Черноморского флота сегодня дружно посмеются над тем, что их командование оказалось в розыске Международного уголовного суда… Я лично считаю, что наш Следственный комитет должен возбудить уголовное дело против этих идиотов, а наш суд должен выдать ордера на арест судей уголовного международного суда", - сказал Журавлев РИА Новости. По его мнению, МУС – это "сборище русофобов на американской зарплате", которые "очень быстро затыкались, когда приходилось расследовать преступления армии США, и ретиво брались за дело, если преследовать нужно было по команде "фас" из Вашингтона каких-то недругов Соединенных Штатов". "Самое забавное, что и сами США юрисдикции этого органа не признают и никогда не признавали – это просто пшик, призванный всколыхнуть информационную волну, не более того", - отметил депутат. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск ещё одну судью МУС Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых. По данным СК РФ, Аканэ была одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.

https://ria.ru/20231128/kobylash-1912405325.html

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, алексей журавлев , в мире, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф)