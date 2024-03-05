Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили возбудить уголовное дело против судей МУС - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/mus-1931288972.html
В Госдуме предложили возбудить уголовное дело против судей МУС
В Госдуме предложили возбудить уголовное дело против судей МУС - РИА Новости, 05.03.2024
В Госдуме предложили возбудить уголовное дело против судей МУС
Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил возбудить уголовное дело против судей Международного уголовного суда (МУС) и выдать ордера на их... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:04
2024-03-05T18:04
специальная военная операция на украине
россия
алексей журавлев
в мире
международный уголовный суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98186/82/981868295_0:322:1473:1151_1920x0_80_0_0_52fbcc4f5465cef58297899ff225e281.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил возбудить уголовное дело против судей Международного уголовного суда (МУС) и выдать ордера на их арест. Ранее во вторник Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. "Уверен, что моряки Черноморского флота сегодня дружно посмеются над тем, что их командование оказалось в розыске Международного уголовного суда… Я лично считаю, что наш Следственный комитет должен возбудить уголовное дело против этих идиотов, а наш суд должен выдать ордера на арест судей уголовного международного суда", - сказал Журавлев РИА Новости. По его мнению, МУС – это "сборище русофобов на американской зарплате", которые "очень быстро затыкались, когда приходилось расследовать преступления армии США, и ретиво брались за дело, если преследовать нужно было по команде "фас" из Вашингтона каких-то недругов Соединенных Штатов". "Самое забавное, что и сами США юрисдикции этого органа не признают и никогда не признавали – это просто пшик, призванный всколыхнуть информационную волну, не более того", - отметил депутат. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск ещё одну судью МУС Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых. По данным СК РФ, Аканэ была одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.
https://ria.ru/20231128/kobylash-1912405325.html
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98186/82/981868295_0:184:1473:1289_1920x0_80_0_0_8b5427f54ffc0f2541bcdfd7386e2d25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей журавлев , в мире, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Журавлев , В мире, Международный уголовный суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Госдуме предложили возбудить уголовное дело против судей МУС

Депутат Журавлев предложил выдать ордера на арест судей МУС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Журавлев
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Алексей Журавлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил возбудить уголовное дело против судей Международного уголовного суда (МУС) и выдать ордера на их арест.
Ранее во вторник Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине.
Сергей Кобылаш (на фото — с погонами полковника) - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России
28 ноября 2023, 16:12
"Уверен, что моряки Черноморского флота сегодня дружно посмеются над тем, что их командование оказалось в розыске Международного уголовного суда… Я лично считаю, что наш Следственный комитет должен возбудить уголовное дело против этих идиотов, а наш суд должен выдать ордера на арест судей уголовного международного суда", - сказал Журавлев РИА Новости.
По его мнению, МУС – это "сборище русофобов на американской зарплате", которые "очень быстро затыкались, когда приходилось расследовать преступления армии США, и ретиво брались за дело, если преследовать нужно было по команде "фас" из Вашингтона каких-то недругов Соединенных Штатов".
"Самое забавное, что и сами США юрисдикции этого органа не признают и никогда не признавали – это просто пшик, призванный всколыхнуть информационную волну, не более того", - отметил депутат.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Для победы над Россией Запад призвал на помощь дьявола
4 февраля, 08:00
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск ещё одну судью МУС Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых. По данным СК РФ, Аканэ была одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта 2023, 23:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексей ЖуравлевВ миреМеждународный уголовный судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала