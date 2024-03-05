https://ria.ru/20240305/most-1931202272.html

Новый мост-гигант через Волхов в Киришах открыли в Ленобласти

Новый мост-гигант через Волхов в Киришах открыли в Ленобласти - РИА Новости, 05.03.2024

Новый мост-гигант через Волхов в Киришах открыли в Ленобласти

Новый мост-гигант через реку Волхов в Киришах открыли в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:34

2024-03-05T13:34

2024-03-05T13:34

ленинградская область

волхов

кириши

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Новый мост-гигант через реку Волхов в Киришах открыли в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Этот мост обеспечивает стратегическую, экономическую безопасность Киришей и всей Ленинградской области. Мы запускаем его со значительным опережением графика. Я уверен, что он также станет украшением въезда в город", - сказал на церемонии открытия губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Сооружение построено на два года раньше контрактных сроков в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Планируется, что новый мост даст дополнительный импульс развития одному из крупных промышленных центров Ленинградской области, связав Кириши с дорогой на Волхов и Зуево. Сооружение нового моста через Волхов - это вторая крупная мостовая стройка на сети региональных дорог Ленобласти. Первая - мост через Свирь в Подпорожье — была запущена в октябре прошлого года, старт движению дал президент России Владимир Путин. Новый мост расположен в 23 метрах выше по течению Волхова от оси старого моста, построенного в 1966 году и уже практически выработавшего свой ресурс. Полная длина нового моста составляет 438 метров, вместе с подходами — около 1 километра. Предусмотрено две полосы движения. В Киришах Ленобласти сосредоточено несколько крупных предприятий, включая нефтеперерабатывающий завод.

https://ria.ru/20240216/natsproekty-1927872543.html

волхов

кириши

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волхов, кириши, александр дрозденко