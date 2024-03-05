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Новый мост-гигант через Волхов в Киришах открыли в Ленобласти - РИА Новости, 05.03.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
13:34 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/most-1931202272.html
Новый мост-гигант через Волхов в Киришах открыли в Ленобласти
Новый мост-гигант через Волхов в Киришах открыли в Ленобласти - РИА Новости, 05.03.2024
Новый мост-гигант через Волхов в Киришах открыли в Ленобласти
Новый мост-гигант через реку Волхов в Киришах открыли в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:34
2024-03-05T13:34
ленинградская область
волхов
кириши
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Новый мост-гигант через реку Волхов в Киришах открыли в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Этот мост обеспечивает стратегическую, экономическую безопасность Киришей и всей Ленинградской области. Мы запускаем его со значительным опережением графика. Я уверен, что он также станет украшением въезда в город", - сказал на церемонии открытия губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Сооружение построено на два года раньше контрактных сроков в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Планируется, что новый мост даст дополнительный импульс развития одному из крупных промышленных центров Ленинградской области, связав Кириши с дорогой на Волхов и Зуево. Сооружение нового моста через Волхов - это вторая крупная мостовая стройка на сети региональных дорог Ленобласти. Первая - мост через Свирь в Подпорожье — была запущена в октябре прошлого года, старт движению дал президент России Владимир Путин. Новый мост расположен в 23 метрах выше по течению Волхова от оси старого моста, построенного в 1966 году и уже практически выработавшего свой ресурс. Полная длина нового моста составляет 438 метров, вместе с подходами — около 1 километра. Предусмотрено две полосы движения. В Киришах Ленобласти сосредоточено несколько крупных предприятий, включая нефтеперерабатывающий завод.
https://ria.ru/20240216/natsproekty-1927872543.html
волхов
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волхов, кириши, александр дрозденко
Ленинградская область , Волхов, Кириши, Александр Дрозденко

Новый мост-гигант через Волхов в Киришах открыли в Ленобласти

© Фото : Telegram/Губернатор Ленинградской области Александр ДроZденкоОткрытие моста через реку Волхов в Киришах в Ленинградской области
Открытие моста через реку Волхов в Киришах в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Telegram/Губернатор Ленинградской области Александр ДроZденко
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Новый мост-гигант через реку Волхов в Киришах открыли в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Этот мост обеспечивает стратегическую, экономическую безопасность Киришей и всей Ленинградской области. Мы запускаем его со значительным опережением графика. Я уверен, что он также станет украшением въезда в город", - сказал на церемонии открытия губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
© Фото : Telegram/Губернатор Ленинградской области Александр ДроZденкоОткрытие моста через реку Волхов в Киришах в Ленинградской области
Открытие моста через реку Волхов в Киришах в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Telegram/Губернатор Ленинградской области Александр ДроZденко
Открытие моста через реку Волхов в Киришах в Ленинградской области
Сооружение построено на два года раньше контрактных сроков в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Планируется, что новый мост даст дополнительный импульс развития одному из крупных промышленных центров Ленинградской области, связав Кириши с дорогой на Волхов и Зуево.
Сооружение нового моста через Волхов - это вторая крупная мостовая стройка на сети региональных дорог Ленобласти. Первая - мост через Свирь в Подпорожье — была запущена в октябре прошлого года, старт движению дал президент России Владимир Путин.
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Новый мост расположен в 23 метрах выше по течению Волхова от оси старого моста, построенного в 1966 году и уже практически выработавшего свой ресурс. Полная длина нового моста составляет 438 метров, вместе с подходами — около 1 километра. Предусмотрено две полосы движения.
В Киришах Ленобласти сосредоточено несколько крупных предприятий, включая нефтеперерабатывающий завод.
 
Ленинградская областьВолховКиришиАлександр Дрозденко
 
 
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