https://ria.ru/20240305/mesta-1931241791.html

Количество мест для обучения студентов-медиков увеличат в Якутии еще на 10%

Количество мест для обучения студентов-медиков увеличат в Якутии еще на 10% - РИА Новости, 05.03.2024

Количество мест для обучения студентов-медиков увеличат в Якутии еще на 10%

Количество мест для обучения студентов-медиков за счет бюджета Якутии увеличат в 2024 году еще на 10%, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:46

2024-03-05T15:46

2024-03-05T15:46

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 5 мар — РИА Новости. Количество мест для обучения студентов-медиков за счет бюджета Якутии увеличат в 2024 году еще на 10%, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как отметили власти, в регионе продолжается планомерная работа по увеличению приема на обучение по программам среднего профессионального образования. "За пять лет с 2019 года количество учебных мест по направлению "Здравоохранение и медицинские науки" выросло на 33,4%. В текущем году, на 2024/2025 учебный год, также запланировано увеличение контрольных цифр приема еще на 10%. Общее число составит 1037 мест", - рассказали в пресс-службе. Подготовка медицинских кадров в Якутии ведется в профессиональных образовательных организациях ГАПОУ РС(Я) "Якутский медицинский колледж", ГБПОУ РС(Я) "Алданский медицинский колледж", ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" и ГБПОУ РС(Я) "Жатайский техникум". Высшее медицинское образование молодежь получает в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова". Также министерством здравоохранения республики совместно с министерством образования и науки организовано целевое обучение в 12 ведущих образовательных организациях России в городах Москва, Санкт-Петербург, Томск и других. "В рамках квоты целевого приема в период с 2018 по 2023 годы по программам высшего образования и среднего профессионального образования за счет федерального и республиканского бюджетов заключено 2814 целевых договора с дальнейшим трудоустройством в медицинские учреждения Якутии", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240217/yakutiya-1927957493.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, республика саха (якутия)