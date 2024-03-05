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Количество мест для обучения студентов-медиков увеличат в Якутии еще на 10% - РИА Новости, 05.03.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
15:46 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/mesta-1931241791.html
Количество мест для обучения студентов-медиков увеличат в Якутии еще на 10%
Количество мест для обучения студентов-медиков увеличат в Якутии еще на 10% - РИА Новости, 05.03.2024
Количество мест для обучения студентов-медиков увеличат в Якутии еще на 10%
Количество мест для обучения студентов-медиков за счет бюджета Якутии увеличат в 2024 году еще на 10%, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:46
2024-03-05T15:46
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 5 мар — РИА Новости. Количество мест для обучения студентов-медиков за счет бюджета Якутии увеличат в 2024 году еще на 10%, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как отметили власти, в регионе продолжается планомерная работа по увеличению приема на обучение по программам среднего профессионального образования. "За пять лет с 2019 года количество учебных мест по направлению "Здравоохранение и медицинские науки" выросло на 33,4%. В текущем году, на 2024/2025 учебный год, также запланировано увеличение контрольных цифр приема еще на 10%. Общее число составит 1037 мест", - рассказали в пресс-службе. Подготовка медицинских кадров в Якутии ведется в профессиональных образовательных организациях ГАПОУ РС(Я) "Якутский медицинский колледж", ГБПОУ РС(Я) "Алданский медицинский колледж", ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" и ГБПОУ РС(Я) "Жатайский техникум". Высшее медицинское образование молодежь получает в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова". Также министерством здравоохранения республики совместно с министерством образования и науки организовано целевое обучение в 12 ведущих образовательных организациях России в городах Москва, Санкт-Петербург, Томск и других. "В рамках квоты целевого приема в период с 2018 по 2023 годы по программам высшего образования и среднего профессионального образования за счет федерального и республиканского бюджетов заключено 2814 целевых договора с дальнейшим трудоустройством в медицинские учреждения Якутии", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240217/yakutiya-1927957493.html
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россия, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Республика Саха (Якутия)

Количество мест для обучения студентов-медиков увеличат в Якутии еще на 10%

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтуденты-медики на занятиях
Студенты-медики на занятиях - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Студенты-медики на занятиях
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ЯКУТСК, 5 мар — РИА Новости. Количество мест для обучения студентов-медиков за счет бюджета Якутии увеличат в 2024 году еще на 10%, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как отметили власти, в регионе продолжается планомерная работа по увеличению приема на обучение по программам среднего профессионального образования. "За пять лет с 2019 года количество учебных мест по направлению "Здравоохранение и медицинские науки" выросло на 33,4%. В текущем году, на 2024/2025 учебный год, также запланировано увеличение контрольных цифр приема еще на 10%. Общее число составит 1037 мест", - рассказали в пресс-службе.
Подготовка медицинских кадров в Якутии ведется в профессиональных образовательных организациях ГАПОУ РС(Я) "Якутский медицинский колледж", ГБПОУ РС(Я) "Алданский медицинский колледж", ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" и ГБПОУ РС(Я) "Жатайский техникум".
Высшее медицинское образование молодежь получает в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова". Также министерством здравоохранения республики совместно с министерством образования и науки организовано целевое обучение в 12 ведущих образовательных организациях России в городах Москва, Санкт-Петербург, Томск и других.
"В рамках квоты целевого приема в период с 2018 по 2023 годы по программам высшего образования и среднего профессионального образования за счет федерального и республиканского бюджетов заключено 2814 целевых договора с дальнейшим трудоустройством в медицинские учреждения Якутии", - добавили в пресс-службе.
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