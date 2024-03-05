https://ria.ru/20240305/maslenitsa-1931171171.html

Русскую Масленицу впервые широко отметят в Китае

Русскую Масленицу впервые широко отметят в Китае - РИА Новости, 05.03.2024

Русскую Масленицу впервые широко отметят в Китае

В Пекинском выставочном центре 15 марта пройдет первое масштабное празднование проводов русской зимы, а 17 марта это мероприятие пройдет в Сиане — центральном... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:56

2024-03-05T11:56

2024-03-05T12:17

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религиозные праздники

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Пекинском выставочном центре 15 марта пройдет первое масштабное празднование проводов русской зимы, а 17 марта это мероприятие пройдет в Сиане — центральном городе провинции Шэньси, сообщает пресс-служба председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова. В пресс-службе напомнили, что указом президента России 2024-2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая, в их рамках запланирована целая череда культурных мероприятий, и вслед за празднованием китайского Нового года в России настал черед познакомить восточных соседей с Масленицей. "В китайской столице праздник начнется в 16:00, два часа спустя состоится концерт с участием ансамбля казачьей песни "Криница", Московского казачьего хора и ансамбля "Коробейник". В Сиане начало концерта запланировано на 17:00", — указывается в пресс-релизе. "Посетители праздника познакомятся с традицией народных гуляний и смогут на себе почувствовать атмосферу веселья и чревоугодия, которая предшествует православному Великому посту", — приводятся в релизе слова Титова. По его словам, "за чревоугодие отвечают традиционные русские блины, за веселье — скоромохи и певцы. И, конечно, прекрасно владеющие холодным оружием казаки продемонстрируют так называемый сабраж — искусство открывания бутылки шампанского с помощью сабли. Уверен, что китайские гости праздника запомнят русскую щедрость и русский размах".

https://ria.ru/20240304/maslenitsa-1600125076.html

https://ria.ru/20240304/bliny-1926854496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, шэньси, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, новости - туризм, в мире, религиозные праздники