https://ria.ru/20240305/maslenitsa-1931171171.html
Русскую Масленицу впервые широко отметят в Китае
Русскую Масленицу впервые широко отметят в Китае - РИА Новости, 05.03.2024
Русскую Масленицу впервые широко отметят в Китае
В Пекинском выставочном центре 15 марта пройдет первое масштабное празднование проводов русской зимы, а 17 марта это мероприятие пройдет в Сиане — центральном... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:56
2024-03-05T11:56
2024-03-05T12:17
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Пекинском выставочном центре 15 марта пройдет первое масштабное празднование проводов русской зимы, а 17 марта это мероприятие пройдет в Сиане — центральном городе провинции Шэньси, сообщает пресс-служба председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова. В пресс-службе напомнили, что указом президента России 2024-2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая, в их рамках запланирована целая череда культурных мероприятий, и вслед за празднованием китайского Нового года в России настал черед познакомить восточных соседей с Масленицей. "В китайской столице праздник начнется в 16:00, два часа спустя состоится концерт с участием ансамбля казачьей песни "Криница", Московского казачьего хора и ансамбля "Коробейник". В Сиане начало концерта запланировано на 17:00", — указывается в пресс-релизе. "Посетители праздника познакомятся с традицией народных гуляний и смогут на себе почувствовать атмосферу веселья и чревоугодия, которая предшествует православному Великому посту", — приводятся в релизе слова Титова. По его словам, "за чревоугодие отвечают традиционные русские блины, за веселье — скоромохи и певцы. И, конечно, прекрасно владеющие холодным оружием казаки продемонстрируют так называемый сабраж — искусство открывания бутылки шампанского с помощью сабли. Уверен, что китайские гости праздника запомнят русскую щедрость и русский размах".
https://ria.ru/20240304/maslenitsa-1600125076.html
https://ria.ru/20240304/bliny-1926854496.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, шэньси, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, новости - туризм, в мире, религиозные праздники
Россия, Китай, Шэньси, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Новости - Туризм, В мире, Религиозные праздники
Русскую Масленицу впервые широко отметят в Китае
Титов: русскую Масленицу впервые с размахом отметят в Пекине и Сиане
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Пекинском выставочном центре 15 марта пройдет первое масштабное празднование проводов русской зимы, а 17 марта это мероприятие пройдет в Сиане — центральном городе провинции Шэньси, сообщает пресс-служба председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.
В пресс-службе напомнили, что указом президента России
2024-2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая, в их рамках запланирована целая череда культурных мероприятий, и вслед за празднованием китайского Нового года в России настал черед познакомить восточных соседей с Масленицей.
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"В китайской столице праздник начнется в 16:00, два часа спустя состоится концерт с участием ансамбля казачьей песни "Криница", Московского казачьего хора и ансамбля "Коробейник". В Сиане начало концерта запланировано на 17:00", — указывается в пресс-релизе.
"Посетители праздника познакомятся с традицией народных гуляний и смогут на себе почувствовать атмосферу веселья и чревоугодия, которая предшествует православному Великому посту", — приводятся в релизе слова Титова. По его словам, "за чревоугодие отвечают традиционные русские блины, за веселье — скоромохи и певцы. И, конечно, прекрасно владеющие холодным оружием казаки продемонстрируют так называемый сабраж — искусство открывания бутылки шампанского с помощью сабли. Уверен, что китайские гости праздника запомнят русскую щедрость и русский размах".
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