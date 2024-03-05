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Русскую Масленицу впервые широко отметят в Китае - РИА Новости, 05.03.2024
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11:56 05.03.2024 (обновлено: 12:17 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/maslenitsa-1931171171.html
Русскую Масленицу впервые широко отметят в Китае
Русскую Масленицу впервые широко отметят в Китае - РИА Новости, 05.03.2024
Русскую Масленицу впервые широко отметят в Китае
В Пекинском выставочном центре 15 марта пройдет первое масштабное празднование проводов русской зимы, а 17 марта это мероприятие пройдет в Сиане — центральном... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:56
2024-03-05T12:17
россия
китай
шэньси
борис титов
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
новости - туризм
в мире
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Пекинском выставочном центре 15 марта пройдет первое масштабное празднование проводов русской зимы, а 17 марта это мероприятие пройдет в Сиане — центральном городе провинции Шэньси, сообщает пресс-служба председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова. В пресс-службе напомнили, что указом президента России 2024-2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая, в их рамках запланирована целая череда культурных мероприятий, и вслед за празднованием китайского Нового года в России настал черед познакомить восточных соседей с Масленицей. "В китайской столице праздник начнется в 16:00, два часа спустя состоится концерт с участием ансамбля казачьей песни "Криница", Московского казачьего хора и ансамбля "Коробейник". В Сиане начало концерта запланировано на 17:00", — указывается в пресс-релизе. "Посетители праздника познакомятся с традицией народных гуляний и смогут на себе почувствовать атмосферу веселья и чревоугодия, которая предшествует православному Великому посту", — приводятся в релизе слова Титова. По его словам, "за чревоугодие отвечают традиционные русские блины, за веселье — скоромохи и певцы. И, конечно, прекрасно владеющие холодным оружием казаки продемонстрируют так называемый сабраж — искусство открывания бутылки шампанского с помощью сабли. Уверен, что китайские гости праздника запомнят русскую щедрость и русский размах".
https://ria.ru/20240304/maslenitsa-1600125076.html
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россия, китай, шэньси, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, новости - туризм, в мире, религиозные праздники
Россия, Китай, Шэньси, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Новости - Туризм, В мире, Религиозные праздники
Русскую Масленицу впервые широко отметят в Китае

Титов: русскую Масленицу впервые с размахом отметят в Пекине и Сиане

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПразднование Масленицы
Празднование Масленицы - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Празднование Масленицы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Пекинском выставочном центре 15 марта пройдет первое масштабное празднование проводов русской зимы, а 17 марта это мероприятие пройдет в Сиане — центральном городе провинции Шэньси, сообщает пресс-служба председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.
В пресс-службе напомнили, что указом президента России 2024-2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая, в их рамках запланирована целая череда культурных мероприятий, и вслед за празднованием китайского Нового года в России настал черед познакомить восточных соседей с Масленицей.
Празднование Масленицы в Суздале - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Масленица в 2024 году: когда начинается, суть и традиции праздника
4 марта, 16:18
"В китайской столице праздник начнется в 16:00, два часа спустя состоится концерт с участием ансамбля казачьей песни "Криница", Московского казачьего хора и ансамбля "Коробейник". В Сиане начало концерта запланировано на 17:00", — указывается в пресс-релизе.
"Посетители праздника познакомятся с традицией народных гуляний и смогут на себе почувствовать атмосферу веселья и чревоугодия, которая предшествует православному Великому посту", — приводятся в релизе слова Титова. По его словам, "за чревоугодие отвечают традиционные русские блины, за веселье — скоромохи и певцы. И, конечно, прекрасно владеющие холодным оружием казаки продемонстрируют так называемый сабраж — искусство открывания бутылки шампанского с помощью сабли. Уверен, что китайские гости праздника запомнят русскую щедрость и русский размах".
Блины, испеченные к Масленице - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Румяные и ажурные: лучшие пошаговые рецепты блинов на Масленицу
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РоссияКитайШэньсиБорис ТитовРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияНовости - ТуризмВ миреРелигиозные праздники
 
 
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