https://ria.ru/20240305/mariupol-1931291177.html

Дворец бракосочетаний, восстановленный петербуржцами, открыли в Мариуполе

Дворец бракосочетаний, восстановленный петербуржцами, открыли в Мариуполе - РИА Новости, 05.03.2024

Дворец бракосочетаний, восстановленный петербуржцами, открыли в Мариуполе

Дворец бракосочетаний, который восстановили петербургские строители, открылся в Мариуполе, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:12

2024-03-05T18:12

2024-03-05T18:12

санкт-петербург

мариуполь

александр беглов

олег моргун

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Дворец бракосочетаний, который восстановили петербургские строители, открылся в Мариуполе, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского законодательного собрания Александр Бельский в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии открытия Дворца бракосочетаний. На церемонии присутствовал глава администрации Мариуполя Олег Моргун. Здание Дворца бракосочетания восстановили петербургские строители по поручению Беглова. "Поздравляю всех мариупольцев с началом работы нового ЗАГСа. Это не просто седьмой по счету ЗАГС, действующий в нашем городе-побратиме, а новый городской Дворец бракосочетаний. Мы уверены, что его открытие является важной приметой возрождения Мариуполя. Такой же, как запуск трамвайного движения, старт которому меньше года назад дал наш президент, или возрождение фонтанов", – отметил Беглов. По его словам, символично, что Дворец бракосочетаний открывается в год, объявленный президентом России Годом семьи. Он отметил, что в новом ЗАГСе будут создаваться только традиционные семьи. Беглов поздравил первую пару, которая вступила в брак в новом Дворце бракосочетаний. Ранее сообщалось, что соглашение о побратимских связях между Петербургом и Мариуполем было подписано 1 июня 2022 года. В соответствии с ним проработана благотворительная программа помощи и восстановления Мариуполя. В нее вошли более 100 различных мероприятий на социально-значимых объектах, включая противоаварийные, ремонтно-восстановительные работы, а также поставка техники, гуманитарной помощи и другие меры поддержки. В 2022 году при участии петербургских строителей были завершены работы на 24 объектах. В 2023 году восстановлено и сдано в эксплуатацию 28 объектов. Среди них - объекты здравоохранения, образования, культуры, инженерии, транспортной инфраструктуры, жилые дома, общежития, пожарные депо. В этом году планируется завершить работы на 24 объектах.

https://ria.ru/20240305/mediki-1931252273.html

https://radiosputnik.ru/20240301/spb-1930495433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, мариуполь, александр беглов, олег моргун