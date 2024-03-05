Рейтинг@Mail.ru
Дворец бракосочетаний, восстановленный петербуржцами, открыли в Мариуполе - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/mariupol-1931291177.html
Дворец бракосочетаний, восстановленный петербуржцами, открыли в Мариуполе
Дворец бракосочетаний, восстановленный петербуржцами, открыли в Мариуполе - РИА Новости, 05.03.2024
Дворец бракосочетаний, восстановленный петербуржцами, открыли в Мариуполе
Дворец бракосочетаний, который восстановили петербургские строители, открылся в Мариуполе, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:12
2024-03-05T18:12
санкт-петербург
мариуполь
александр беглов
олег моргун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931290221_0:71:2671:1573_1920x0_80_0_0_24095271412e00bffba3466caa7b827d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Дворец бракосочетаний, который восстановили петербургские строители, открылся в Мариуполе, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского законодательного собрания Александр Бельский в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии открытия Дворца бракосочетаний. На церемонии присутствовал глава администрации Мариуполя Олег Моргун. Здание Дворца бракосочетания восстановили петербургские строители по поручению Беглова. "Поздравляю всех мариупольцев с началом работы нового ЗАГСа. Это не просто седьмой по счету ЗАГС, действующий в нашем городе-побратиме, а новый городской Дворец бракосочетаний. Мы уверены, что его открытие является важной приметой возрождения Мариуполя. Такой же, как запуск трамвайного движения, старт которому меньше года назад дал наш президент, или возрождение фонтанов", – отметил Беглов. По его словам, символично, что Дворец бракосочетаний открывается в год, объявленный президентом России Годом семьи. Он отметил, что в новом ЗАГСе будут создаваться только традиционные семьи. Беглов поздравил первую пару, которая вступила в брак в новом Дворце бракосочетаний. Ранее сообщалось, что соглашение о побратимских связях между Петербургом и Мариуполем было подписано 1 июня 2022 года. В соответствии с ним проработана благотворительная программа помощи и восстановления Мариуполя. В нее вошли более 100 различных мероприятий на социально-значимых объектах, включая противоаварийные, ремонтно-восстановительные работы, а также поставка техники, гуманитарной помощи и другие меры поддержки. В 2022 году при участии петербургских строителей были завершены работы на 24 объектах. В 2023 году восстановлено и сдано в эксплуатацию 28 объектов. Среди них - объекты здравоохранения, образования, культуры, инженерии, транспортной инфраструктуры, жилые дома, общежития, пожарные депо. В этом году планируется завершить работы на 24 объектах.
https://ria.ru/20240305/mediki-1931252273.html
https://radiosputnik.ru/20240301/spb-1930495433.html
санкт-петербург
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931290221_270:0:2671:1800_1920x0_80_0_0_749588af67b887c7780663e870b138c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, мариуполь, александр беглов, олег моргун
Санкт-Петербург, Мариуполь, Александр Беглов, Олег Моргун

Дворец бракосочетаний, восстановленный петербуржцами, открыли в Мариуполе

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаНовый Дворец бракосочетаний в Мариуполе
Новый Дворец бракосочетаний в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Новый Дворец бракосочетаний в Мариуполе
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Дворец бракосочетаний, который восстановили петербургские строители, открылся в Мариуполе, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского законодательного собрания Александр Бельский в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии открытия Дворца бракосочетаний. На церемонии присутствовал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.
Больница интенсивного лечения в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Более 180 петербургских медиков будут помогать больницам Мариуполя
Вчера, 16:13
Здание Дворца бракосочетания восстановили петербургские строители по поручению Беглова.
"Поздравляю всех мариупольцев с началом работы нового ЗАГСа. Это не просто седьмой по счету ЗАГС, действующий в нашем городе-побратиме, а новый городской Дворец бракосочетаний. Мы уверены, что его открытие является важной приметой возрождения Мариуполя. Такой же, как запуск трамвайного движения, старт которому меньше года назад дал наш президент, или возрождение фонтанов", – отметил Беглов.
По его словам, символично, что Дворец бракосочетаний открывается в год, объявленный президентом России Годом семьи. Он отметил, что в новом ЗАГСе будут создаваться только традиционные семьи.
Беглов поздравил первую пару, которая вступила в брак в новом Дворце бракосочетаний.
Вид на Зимний дворец с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Исследование: Петербург признан самым полицентричным городом мира
1 марта, 23:57
Ранее сообщалось, что соглашение о побратимских связях между Петербургом и Мариуполем было подписано 1 июня 2022 года. В соответствии с ним проработана благотворительная программа помощи и восстановления Мариуполя. В нее вошли более 100 различных мероприятий на социально-значимых объектах, включая противоаварийные, ремонтно-восстановительные работы, а также поставка техники, гуманитарной помощи и другие меры поддержки. В 2022 году при участии петербургских строителей были завершены работы на 24 объектах. В 2023 году восстановлено и сдано в эксплуатацию 28 объектов. Среди них - объекты здравоохранения, образования, культуры, инженерии, транспортной инфраструктуры, жилые дома, общежития, пожарные депо. В этом году планируется завершить работы на 24 объектах.
 
Санкт-ПетербургМариупольАлександр БегловОлег Моргун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала