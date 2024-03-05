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Балицкий не планирует встречаться с главой МАГАТЭ в Сочи
Балицкий не планирует встречаться с главой МАГАТЭ в Сочи - РИА Новости, 05.03.2024
Балицкий не планирует встречаться с главой МАГАТЭ в Сочи
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что у него нет в планах встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:35
2024-03-05T14:35
2024-03-05T14:50
сочи
евгений балицкий
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что у него нет в планах встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи. Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС. "Нет, я не планирую встречу с Гросси", - сказал Балицкий в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240207/grossi-1926035913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сочи, евгений балицкий, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), безопасность, запорожская область, запорожская аэс, россия, магатэ
Сочи, Евгений Балицкий, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Безопасность, Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия, МАГАТЭ
Балицкий не планирует встречаться с главой МАГАТЭ в Сочи
Балицкий заявил, что у него нет в планах встречи с главой МАГАТЭ Гросси в Сочи