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Балицкий не планирует встречаться с главой МАГАТЭ в Сочи - РИА Новости, 05.03.2024
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14:35 05.03.2024 (обновлено: 14:50 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/magate-1931220320.html
Балицкий не планирует встречаться с главой МАГАТЭ в Сочи
Балицкий не планирует встречаться с главой МАГАТЭ в Сочи - РИА Новости, 05.03.2024
Балицкий не планирует встречаться с главой МАГАТЭ в Сочи
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что у него нет в планах встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:35
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сочи
евгений балицкий
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
безопасность
запорожская область
запорожская аэс
россия
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что у него нет в планах встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи. Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС. "Нет, я не планирую встречу с Гросси", - сказал Балицкий в ответ на соответствующий вопрос.
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сочи, евгений балицкий, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), безопасность, запорожская область, запорожская аэс, россия, магатэ
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Балицкий не планирует встречаться с главой МАГАТЭ в Сочи

Балицкий заявил, что у него нет в планах встречи с главой МАГАТЭ Гросси в Сочи

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что у него нет в планах встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи.
Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС.
"Нет, я не планирую встречу с Гросси", - сказал Балицкий в ответ на соответствующий вопрос.
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СочиЕвгений БалицкийРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)БезопасностьЗапорожская областьЗапорожская АЭСРоссияМАГАТЭ
 
 
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