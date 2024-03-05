https://ria.ru/20240305/magate-1931220320.html

Балицкий не планирует встречаться с главой МАГАТЭ в Сочи

Балицкий не планирует встречаться с главой МАГАТЭ в Сочи - РИА Новости, 05.03.2024

Балицкий не планирует встречаться с главой МАГАТЭ в Сочи

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что у него нет в планах встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:35

2024-03-05T14:35

2024-03-05T14:50

сочи

евгений балицкий

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

безопасность

запорожская область

запорожская аэс

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889227557_0:124:3071:1851_1920x0_80_0_0_0642efc89ad3baf64e759668ef01abe1.jpg

СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что у него нет в планах встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи. Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС. "Нет, я не планирую встречу с Гросси", - сказал Балицкий в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240207/grossi-1926035913.html

сочи

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сочи, евгений балицкий, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), безопасность, запорожская область, запорожская аэс, россия, магатэ