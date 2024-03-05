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Борисов раскрыл детали российской миссии "Луна-27" - РИА Новости, 05.03.2024
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15:39 05.03.2024 (обновлено: 16:17 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/luna-1931240334.html
Борисов раскрыл детали российской миссии "Луна-27"
Борисов раскрыл детали российской миссии "Луна-27" - РИА Новости, 05.03.2024
Борисов раскрыл детали российской миссии "Луна-27"
Миссия "Луна-27", которую Россия планирует реализовать в 2028 году, предположительно, будет состоять не из одного, а из двух аппаратов, заявил гендиректор... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:39
2024-03-05T16:17
космос - риа наука
россия
луна
земля
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
всемирный фестиваль молодежи — 2024
российская академия наук
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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Миссия "Луна-27", которую Россия планирует реализовать в 2028 году, предположительно, будет состоять не из одного, а из двух аппаратов, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи."Луна-27", наверное, это будет спаренная миссия на северный и южный полюсы", — сказал глава госкорпорации.В конце прошлого года Борисов сообщал, что "Роскосмос" рассматривает предложение ученых РАН отправить не один, а два аппарата под шифрами "а" и "б" для надежности и гарантированного выполнения миссии.Станция "Луна-25", запущенная с космодрома Восточный 11 августа прошлого года, из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны 19 августа. Двигатель при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84. Аварийная комиссия назвала наиболее вероятной причиной нештатное функционирование бортового комплекса управления.Следующие по плану — орбитальная станция "Луна-26", запуск которой намечен на 2027-й, и посадочная "Луна-27", которая полетит в 2028 году.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240221/luna-1928541288.html
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космос - риа наука, россия, луна, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, всемирный фестиваль молодежи — 2024, российская академия наук, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Луна, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Российская академия наук, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин
Борисов раскрыл детали российской миссии "Луна-27"

Борисов не исключил, что миссия "Луна-27" будет состоять из двух аппаратов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛуна в небе
Луна в небе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Луна в небе. Архивное фото
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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Миссия "Луна-27", которую Россия планирует реализовать в 2028 году, предположительно, будет состоять не из одного, а из двух аппаратов, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
«
"Луна-27", наверное, это будет спаренная миссия на северный и южный полюсы", — сказал глава госкорпорации.
В конце прошлого года Борисов сообщал, что "Роскосмос" рассматривает предложение ученых РАН отправить не один, а два аппарата под шифрами "а" и "б" для надежности и гарантированного выполнения миссии.
Станция "Луна-25", запущенная с космодрома Восточный 11 августа прошлого года, из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны 19 августа. Двигатель при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84. Аварийная комиссия назвала наиболее вероятной причиной нештатное функционирование бортового комплекса управления.
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Следующие по плану — орбитальная станция "Луна-26", запуск которой намечен на 2027-й, и посадочная "Луна-27", которая полетит в 2028 году.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
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Космос - РИА НаукаРоссияЛунаЗемляЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосВсемирный фестиваль молодежи — 2024Российская академия наукФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Владимир Путин
 
 
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