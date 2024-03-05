https://ria.ru/20240305/luna-1931240334.html

Борисов раскрыл детали российской миссии "Луна-27"

Борисов раскрыл детали российской миссии "Луна-27" - РИА Новости, 05.03.2024

Борисов раскрыл детали российской миссии "Луна-27"

Миссия "Луна-27", которую Россия планирует реализовать в 2028 году, предположительно, будет состоять не из одного, а из двух аппаратов, заявил гендиректор... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:39

2024-03-05T15:39

2024-03-05T16:17

космос - риа наука

россия

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земля

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

всемирный фестиваль молодежи — 2024

российская академия наук

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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Миссия "Луна-27", которую Россия планирует реализовать в 2028 году, предположительно, будет состоять не из одного, а из двух аппаратов, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи."Луна-27", наверное, это будет спаренная миссия на северный и южный полюсы", — сказал глава госкорпорации.В конце прошлого года Борисов сообщал, что "Роскосмос" рассматривает предложение ученых РАН отправить не один, а два аппарата под шифрами "а" и "б" для надежности и гарантированного выполнения миссии.Станция "Луна-25", запущенная с космодрома Восточный 11 августа прошлого года, из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны 19 августа. Двигатель при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84. Аварийная комиссия назвала наиболее вероятной причиной нештатное функционирование бортового комплекса управления.Следующие по плану — орбитальная станция "Луна-26", запуск которой намечен на 2027-й, и посадочная "Луна-27", которая полетит в 2028 году.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240221/luna-1928541288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, луна, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, всемирный фестиваль молодежи — 2024, российская академия наук, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин