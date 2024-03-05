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В Петербурге завели дело после падения лифта с людьми в жилом доме - РИА Новости, 05.03.2024
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14:21 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/lift-1931215754.html
В Петербурге завели дело после падения лифта с людьми в жилом доме
В Петербурге завели дело после падения лифта с людьми в жилом доме - РИА Новости, 05.03.2024
В Петербурге завели дело после падения лифта с людьми в жилом доме
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в Санкт-Петербурге после падения лифта в жилом доме, сообщается в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:21
2024-03-05T14:21
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в Санкт-Петербурге после падения лифта в жилом доме, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее источник в экстренных службах рассказали РИА Новости, что три человека госпитализированы в Петербурге после падения в доме лифта, в котором ехали 15 человек при разрешенной грузоподъемности до 600 кг. В пресс-службе городской прокуратуры агентству уточнили, что речь идет о доме в Шушарах. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении. По версии следствия, 5 марта в доме по Новгородскому проспекту упал лифт из-за перегрузки. В результате в больницы доставлены три человека, в том числе 8-летний мальчик с ушибом правого голеностопа. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация, выполняются иные следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге завели дело после падения лифта с людьми в жилом доме

СК: дело об оказании небезопасных услуг завели после падения лифта в Шушарах

© Прокуратура Санкт-Петербурга/TelegramКадр видео с места падения лифта в Шушарах
Кадр видео с места падения лифта в Шушарах
© Прокуратура Санкт-Петербурга/Telegram
Кадр видео с места падения лифта в Шушарах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в Санкт-Петербурге после падения лифта в жилом доме, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее источник в экстренных службах рассказали РИА Новости, что три человека госпитализированы в Петербурге после падения в доме лифта, в котором ехали 15 человек при разрешенной грузоподъемности до 600 кг. В пресс-службе городской прокуратуры агентству уточнили, что речь идет о доме в Шушарах.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 5 марта в доме по Новгородскому проспекту упал лифт из-за перегрузки. В результате в больницы доставлены три человека, в том числе 8-летний мальчик с ушибом правого голеностопа.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация, выполняются иные следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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