https://ria.ru/20240305/lift-1931215754.html

В Петербурге завели дело после падения лифта с людьми в жилом доме

В Петербурге завели дело после падения лифта с людьми в жилом доме - РИА Новости, 05.03.2024

В Петербурге завели дело после падения лифта с людьми в жилом доме

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в Санкт-Петербурге после падения лифта в жилом доме, сообщается в... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:21

2024-03-05T14:21

2024-03-05T14:21

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в Санкт-Петербурге после падения лифта в жилом доме, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее источник в экстренных службах рассказали РИА Новости, что три человека госпитализированы в Петербурге после падения в доме лифта, в котором ехали 15 человек при разрешенной грузоподъемности до 600 кг. В пресс-службе городской прокуратуры агентству уточнили, что речь идет о доме в Шушарах. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении. По версии следствия, 5 марта в доме по Новгородскому проспекту упал лифт из-за перегрузки. В результате в больницы доставлены три человека, в том числе 8-летний мальчик с ушибом правого голеностопа. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация, выполняются иные следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20230622/lift-1879845598.html

https://realty.ria.ru/20230913/lift-1896044153.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)