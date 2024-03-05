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Источник: в Петербурге упал лифт, в котором находились 15 человек
Источник: в Петербурге упал лифт, в котором находились 15 человек - РИА Новости, 05.03.2024
Источник: в Петербурге упал лифт, в котором находились 15 человек
В Петербурге в одном из многоквартирных домов упал лифт, в котором ехали 15 человек, трех пострадавших доставили в больницу, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:51
2024-03-05T10:51
2024-03-05T14:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. В Петербурге в одном из многоквартирных домов упал лифт, в котором ехали 15 человек, трех пострадавших доставили в больницу, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "В кабине лифта находились 15 человек, из них пятеро детей. Разрешенная вместимость — до 600 килограммов", — сказал он.По словам собеседника агентства, мощности двигателя не хватило, чтобы остановить лифт на первом этаже, и он сел на буфер. По предварительным данным, трем пострадавшим, из которых один ребенок, потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у них различные ушибы — в основном ног, коленей и грудной клетки, добавил источник.В прокуратуре Петербурга уточнили, что инцидент произошел в Шушарах. Прокуратура Пушкинского района проводит проверку, по итогам которой даст оценку деятельности организации, управляющей общедомовым имуществом, и соблюдению требований по безопасной эксплуатации лифта.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Источник: в Петербурге упал лифт, в котором находились 15 человек
Двое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. В Петербурге в одном из многоквартирных домов упал лифт, в котором ехали 15 человек, трех пострадавших доставили в больницу, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
«
"В кабине лифта находились 15 человек, из них пятеро детей. Разрешенная вместимость — до 600 килограммов", — сказал он.
По словам собеседника агентства, мощности двигателя не хватило, чтобы остановить лифт на первом этаже, и он сел на буфер.
По предварительным данным, трем пострадавшим, из которых один ребенок, потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у них различные ушибы — в основном ног, коленей и грудной клетки, добавил источник.
В прокуратуре Петербурга уточнили, что инцидент произошел в Шушарах. Прокуратура Пушкинского района проводит проверку, по итогам которой даст оценку деятельности организации, управляющей общедомовым имуществом, и соблюдению требований по безопасной эксплуатации лифта.
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