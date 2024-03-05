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В Адыгее суд взыскал имущество Коломойского* в доход России - РИА Новости, 06.03.2024
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23:38 05.03.2024 (обновлено: 01:26 06.03.2024)
https://ria.ru/20240305/isk-1931340688.html
В Адыгее суд взыскал имущество Коломойского* в доход России
В Адыгее суд взыскал имущество Коломойского* в доход России - РИА Новости, 06.03.2024
В Адыгее суд взыскал имущество Коломойского* в доход России
Кошехабльский районный суд Адыгеи взыскал многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского* и его партнеров в доход Российской Федерации,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-05T23:38
2024-03-06T01:26
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игорь коломойский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
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КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Кошехабльский районный суд Адыгеи взыскал многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского* и его партнеров в доход Российской Федерации, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. "Запрещена деятельность объединения, членами которого являются Коломойский И.В.*, Шитов П.Н., компания "Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед" (страна регистрации — Великобритания) в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Судом в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг — Юг" стоимостью свыше 5,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.Уточняется, что ежегодная выручка компаний составляет 1,7 миллиарда рублей, а валовая прибыль — 250 миллионов рублей. У ответчиков также изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы площадью 5,5 тысячи квадратных метров, а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью свыше 5,5 гектара в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях стоимостью свыше шести миллиардов рублей. По данным пресс-службы, материалы дела были рассмотрены во вторник Кошехабльским районным судом Адыгеи. Административный иск о запрете деятельности бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского*, а также связанных с ним лицами из-за осуществления экстремистской деятельности и финансирования вооруженных формирований Украины и об обращении их имущества в доход государства подал заместитель генерального прокурора Российской Федерации. Отмечается, что решение обращено к немедленному исполнению.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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россия, украина, великобритания, игорь коломойский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире
Россия, Украина, Великобритания, Игорь Коломойский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире
В Адыгее суд взыскал имущество Коломойского* в доход России

Суд в Адыгее взыскал многомиллиардное имущество Коломойского в доход России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Кошехабльский районный суд Адыгеи взыскал многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского* и его партнеров в доход Российской Федерации, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
«
"Запрещена деятельность объединения, членами которого являются Коломойский И.В.*, Шитов П.Н., компания "Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед" (страна регистрации — Великобритания) в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Судом в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг — Юг" стоимостью свыше 5,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что ежегодная выручка компаний составляет 1,7 миллиарда рублей, а валовая прибыль — 250 миллионов рублей. У ответчиков также изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы площадью 5,5 тысячи квадратных метров, а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью свыше 5,5 гектара в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях стоимостью свыше шести миллиардов рублей.
По данным пресс-службы, материалы дела были рассмотрены во вторник Кошехабльским районным судом Адыгеи. Административный иск о запрете деятельности бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского*, а также связанных с ним лицами из-за осуществления экстремистской деятельности и финансирования вооруженных формирований Украины и об обращении их имущества в доход государства подал заместитель генерального прокурора Российской Федерации. Отмечается, что решение обращено к немедленному исполнению.
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* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
РоссияУкраинаВеликобританияИгорь КоломойскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)В мире
 
 
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