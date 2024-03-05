https://ria.ru/20240305/isk-1931340688.html

В Адыгее суд взыскал имущество Коломойского* в доход России

В Адыгее суд взыскал имущество Коломойского* в доход России - РИА Новости, 06.03.2024

В Адыгее суд взыскал имущество Коломойского* в доход России

Кошехабльский районный суд Адыгеи взыскал многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского* и его партнеров в доход Российской Федерации,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-05T23:38

2024-03-05T23:38

2024-03-06T01:26

россия

украина

великобритания

игорь коломойский

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

в мире

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КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Кошехабльский районный суд Адыгеи взыскал многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского* и его партнеров в доход Российской Федерации, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. "Запрещена деятельность объединения, членами которого являются Коломойский И.В.*, Шитов П.Н., компания "Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед" (страна регистрации — Великобритания) в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Судом в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг — Юг" стоимостью свыше 5,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.Уточняется, что ежегодная выручка компаний составляет 1,7 миллиарда рублей, а валовая прибыль — 250 миллионов рублей. У ответчиков также изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы площадью 5,5 тысячи квадратных метров, а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью свыше 5,5 гектара в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях стоимостью свыше шести миллиардов рублей. По данным пресс-службы, материалы дела были рассмотрены во вторник Кошехабльским районным судом Адыгеи. Административный иск о запрете деятельности бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского*, а также связанных с ним лицами из-за осуществления экстремистской деятельности и финансирования вооруженных формирований Украины и об обращении их имущества в доход государства подал заместитель генерального прокурора Российской Федерации. Отмечается, что решение обращено к немедленному исполнению.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240305/oligarkhi-1931257532.html

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россия, украина, великобритания, игорь коломойский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире