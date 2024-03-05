В Адыгее суд взыскал имущество Коломойского* в доход России
Суд в Адыгее взыскал многомиллиардное имущество Коломойского в доход России
Игорь Коломойский. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Кошехабльский районный суд Адыгеи взыскал многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского* и его партнеров в доход Российской Федерации, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
«
"Запрещена деятельность объединения, членами которого являются Коломойский И.В.*, Шитов П.Н., компания "Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед" (страна регистрации — Великобритания) в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Судом в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг — Юг" стоимостью свыше 5,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что ежегодная выручка компаний составляет 1,7 миллиарда рублей, а валовая прибыль — 250 миллионов рублей. У ответчиков также изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы площадью 5,5 тысячи квадратных метров, а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью свыше 5,5 гектара в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях стоимостью свыше шести миллиардов рублей.
По данным пресс-службы, материалы дела были рассмотрены во вторник Кошехабльским районным судом Адыгеи. Административный иск о запрете деятельности бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского*, а также связанных с ним лицами из-за осуществления экстремистской деятельности и финансирования вооруженных формирований Украины и об обращении их имущества в доход государства подал заместитель генерального прокурора Российской Федерации. Отмечается, что решение обращено к немедленному исполнению.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.