https://ria.ru/20240305/il-212-1931190837.html
Опытный образец транспортника Ил-212 планируется создать к концу 2026 года
Опытный образец транспортника Ил-212 планируется создать к концу 2026 года - РИА Новости, 05.03.2024
Опытный образец транспортника Ил-212 планируется создать к концу 2026 года
Опытный образец нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-212 с реактивными двигателями планируется создать к концу 2026 года, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:50
2024-03-05T12:50
2024-03-05T12:50
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Опытный образец нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-212 с реактивными двигателями планируется создать к концу 2026 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторе с руководящим составом Вооруженных сил. "Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к разработке технического проекта самолета. Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026 года", - сказал министр. Он отметил, что легкий военно-транспортный самолет Ил-212 будет оснащён турбореактивными двигателями ПД-8. "Эти машины придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72. Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания", - сказал Шойгу. Глава военного ведомства добавил, что самолёт сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт.
https://ria.ru/20230407/mig-31-1863635732.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Опытный образец транспортника Ил-212 планируется создать к концу 2026 года
Шойгу: опытный образец транспортника Ил-212 могут создать к концу 2026 года
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Опытный образец нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-212 с реактивными двигателями планируется создать к концу 2026 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторе с руководящим составом Вооруженных сил.
"Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к разработке технического проекта самолета. Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026 года", - сказал министр.
Он отметил, что легкий военно-транспортный самолет Ил-212 будет оснащён турбореактивными двигателями ПД-8. "Эти машины придут на смену устаревающему парку Ан-26
и Ан-72
. Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания", - сказал Шойгу.
Глава военного ведомства добавил, что самолёт сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт.
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