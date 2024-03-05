https://ria.ru/20240305/il-212-1931190837.html

Опытный образец транспортника Ил-212 планируется создать к концу 2026 года

Опытный образец транспортника Ил-212 планируется создать к концу 2026 года - РИА Новости, 05.03.2024

Опытный образец транспортника Ил-212 планируется создать к концу 2026 года

Опытный образец нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-212 с реактивными двигателями планируется создать к концу 2026 года, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:50

2024-03-05T12:50

2024-03-05T12:50

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855381164_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_6b2d258afa80ac593d6c7865763060fd.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Опытный образец нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-212 с реактивными двигателями планируется создать к концу 2026 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторе с руководящим составом Вооруженных сил. "Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к разработке технического проекта самолета. Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026 года", - сказал министр. Он отметил, что легкий военно-транспортный самолет Ил-212 будет оснащён турбореактивными двигателями ПД-8. "Эти машины придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72. Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания", - сказал Шойгу. Глава военного ведомства добавил, что самолёт сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт.

https://ria.ru/20230407/mig-31-1863635732.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф