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В Киеве раскрыли, кто не дал Макрону отправить войска на Украину

В Киеве раскрыли, кто не дал Макрону отправить войска на Украину - РИА Новости, 05.03.2024

В Киеве раскрыли, кто не дал Макрону отправить войска на Украину

Французские генералы не станут воевать на Украине, потому что недолюбливают президента Эммануэля Макрона, заявил глава фонда "Украинская политика" Константин... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T06:00

2024-03-05T06:00

2024-03-05T06:00

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

константин бондаренко

николай азаров (политик)

нато

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Французские генералы не станут воевать на Украине, потому что недолюбливают президента Эммануэля Макрона, заявил глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "Да это так"."У Макрона существует давний конфликт со своими генералами. Они уже несколько раз, как минимум, дважды за последние пять лет <...> обращались с открытыми письмами, где критиковали позицию Макрона", — рассказал украинский эксперт.По словам политолога, французский генералитет критиковал Макрона за действия во время протестов "желтых жилетов", а также за военно-политические провалы в Африке. Угрозы репрессий и принудительной отставки не смогли остановить критиков французского президента."И сегодня сказать, что Макрон выступит и скажет (генералам. — Прим. ред.): «Все, идем все дружно защищать Украину», это натолкнется на формулу, которую в свое время произнес с высокой трибуны Николай Азаров: «Да пошли вы!»" — выразил мнение Бондаренко.Ранее в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов в бывшую советскую республику не идет.Позднее французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально". По словам премьер-министр республики Габриэля Атталя, французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.В МИД России, в свою очередь, сообщили, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как эскалацию. При этом, по мнению зампреда Совета Федерации Константина Косачева, контингент европейский стран станет законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240229/novosti-1930109667.html

https://ria.ru/20240303/frantsiya-1930511372.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, константин бондаренко, николай азаров (политик), нато, африка