Рейтинг@Mail.ru
В Киеве раскрыли, кто не дал Макрону отправить войска на Украину - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/generaly-1931128630.html
В Киеве раскрыли, кто не дал Макрону отправить войска на Украину
В Киеве раскрыли, кто не дал Макрону отправить войска на Украину - РИА Новости, 05.03.2024
В Киеве раскрыли, кто не дал Макрону отправить войска на Украину
Французские генералы не станут воевать на Украине, потому что недолюбливают президента Эммануэля Макрона, заявил глава фонда "Украинская политика" Константин... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T06:00
2024-03-05T06:00
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
константин бондаренко
николай азаров (политик)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931091082_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_fce4ac2e8eabcde62a4ba182488b2109.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Французские генералы не станут воевать на Украине, потому что недолюбливают президента Эммануэля Макрона, заявил глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "Да это так".&quot;У Макрона существует давний конфликт со своими генералами. Они уже несколько раз, как минимум, дважды за последние пять лет &lt;...&gt; обращались с открытыми письмами, где критиковали позицию Макрона&quot;, — рассказал украинский эксперт.По словам политолога, французский генералитет критиковал Макрона за действия во время протестов "желтых жилетов", а также за военно-политические провалы в Африке. Угрозы репрессий и принудительной отставки не смогли остановить критиков французского президента."И сегодня сказать, что Макрон выступит и скажет (генералам. — Прим. ред.): «Все, идем все дружно защищать Украину», это натолкнется на формулу, которую в свое время произнес с высокой трибуны Николай Азаров: «Да пошли вы!»" — выразил мнение Бондаренко.Ранее в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов в бывшую советскую республику не идет.Позднее французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально". По словам премьер-министр республики Габриэля Атталя, французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.В МИД России, в свою очередь, сообщили, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как эскалацию. При этом, по мнению зампреда Совета Федерации Константина Косачева, контингент европейский стран станет законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240229/novosti-1930109667.html
https://ria.ru/20240303/frantsiya-1930511372.html
украина
россия
франция
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931091082_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_b9c5355e3a82df2a51cb086da0a91e30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, константин бондаренко, николай азаров (политик), нато, африка
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Константин Бондаренко, Николай Азаров (политик), НАТО, Африка
В Киеве раскрыли, кто не дал Макрону отправить войска на Украину

Политолог Бондаренко: французские генералы противостоят Макрону

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Французские генералы не станут воевать на Украине, потому что недолюбливают президента Эммануэля Макрона, заявил глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "Да это так".
«

"У Макрона существует давний конфликт со своими генералами. Они уже несколько раз, как минимум, дважды за последние пять лет <...> обращались с открытыми письмами, где критиковали позицию Макрона", — рассказал украинский эксперт.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
Вчера, 08:00
По словам политолога, французский генералитет критиковал Макрона за действия во время протестов "желтых жилетов", а также за военно-политические провалы в Африке. Угрозы репрессий и принудительной отставки не смогли остановить критиков французского президента.
"И сегодня сказать, что Макрон выступит и скажет (генералам. — Прим. ред.): «Все, идем все дружно защищать Украину», это натолкнется на формулу, которую в свое время произнес с высокой трибуны Николай Азаров: «Да пошли вы!»" — выразил мнение Бондаренко.
Ранее в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В Британии назвали причину "паники" Макрона
29 февраля, 03:30
На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов в бывшую советскую республику не идет.
Позднее французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально". По словам премьер-министр республики Габриэля Атталя, французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины.
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
В МИД России, в свою очередь, сообщили, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как эскалацию. При этом, по мнению зампреда Совета Федерации Константина Косачева, контингент европейский стран станет законной целью для российской армии.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Макрон вырыл себе яму. Кто теперь возглавит Францию
3 марта, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронКонстантин БондаренкоНиколай Азаров (политик)НАТОАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала