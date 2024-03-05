https://ria.ru/20240305/festival-1931333453.html

Во Всемирном фестивале молодежи приняли участие гости из 190 стран

Во Всемирном фестивале молодежи приняли участие гости из 190 стран - РИА Новости, 05.03.2024

Во Всемирном фестивале молодежи приняли участие гости из 190 стран

Во Всемирном фестивале молодежи участвуют 20 тысяч человек из 190 стран мира, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T22:04

2024-03-05T22:04

2024-03-05T22:04

россия

сергей кириенко

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СОЧИ, 5 мар - РИА Новости. Во Всемирном фестивале молодежи участвуют 20 тысяч человек из 190 стран мира, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Церемония награждения первых победителей III Национальной премии интернет-контента прошла во вторник в концертном комплексе "Роза Холл". Кириенко поприветствовал всех гостей церемонии и Всемирного фестиваля молодежи. "Мне кажется, что очень правильно, что ИРИ (Институт развития интернета - ред.) перенес свою премию сюда, на пространство Всемирного фестиваля молодежи, потому что каждый из 20 тысяч участников фестиваля из 190 стран мира - у нас сегодня здесь 190 стран мира - каждый делегат, каждый гость, каждый эксперт точно соответствует этой номинации. Потому что все вы делаете наш мир лучше", - сказал Кириенко. Он отдельно поблагодарил иностранных гостей, многие из которых проделали огромный путь, чтобы попасть в Сириус. "Кто-то преодолел не просто трудности длинного пути, но и еще определенные препоны, которые в некоторых странах, к сожалению, пытались поставить на пути делегатов", - добавил Кириенко. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/festival-1931276109.html

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россия, сергей кириенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество