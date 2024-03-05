https://ria.ru/20240305/dtp-1931131277.html

В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли три человека

В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли три человека - РИА Новости, 05.03.2024

В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли три человека

Три человека погибли, четверо пострадали при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Волжском районе Самарской области, все пострадавшие ехали из... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T06:36

2024-03-05T06:36

2024-03-05T09:21

происшествия

авто

самарская область

волжский район

россия

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САМАРА, 5 мар - РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Волжском районе Самарской области, все пострадавшие ехали из Казахстана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Региональная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что около 2.40 (1.40 мск) на 55-м километре автодороги Самара - Большая Черниговка в районе села Подъем-Михайловка произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительной версии, водитель автомобиля Opel Zafira выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Камазом". На месте аварии работу правоохранительных служб координирует прокурор Волжского района Руслан Митерев. Районная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования. "Предварительно, Opel Zafira ехал из Казахстана с иностранными гражданами, вез рабочих. (В результате аварии) три трупа, четыре пострадавших. Все мужчины", - сообщил собеседник агентства в силовых структурах.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

https://ria.ru/20240304/dtp-1931077680.html

самарская область

волжский район

россия

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происшествия, авто, самарская область, волжский район, россия