https://ria.ru/20240305/bikovich-1931235583.html

Бикович рассказал, какую историческую личность хотел бы сыграть в кино

Бикович рассказал, какую историческую личность хотел бы сыграть в кино - РИА Новости, 05.03.2024

Бикович рассказал, какую историческую личность хотел бы сыграть в кино

Актер Милош Бикович рассказал, что из исторических личностей ему хотелось бы сыграть святого благоверного князя Александра Невского. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:27

2024-03-05T15:27

2024-03-05T16:35

культура

санкт-петербург

милош бикович

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

новости культуры

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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Актер Милош Бикович рассказал, что из исторических личностей ему хотелось бы сыграть святого благоверного князя Александра Невского. "Я могу сказать, да мне было бы интересно сыграть Александра Невского, но это ничего не значит, потому что все зависит от сценария. Все зависит от того, какой сценарий ко мне придет и что там написано", - сказал он журналистам на Всемирном фестивале молодежи. Отвечая на вопрос о самом значимом проекте, актер не смог выделить что-то одно. "Трудно сказать, какой самый значимый и в чем эта значимость выражается. Но есть некоторые проекты, которые были очень успешные, и некоторые принесли популярность, некоторые были важны для меня внутренне сыграть - "Крылья империи"... "Отель Элеон" или "Холоп" и "Магомаев" - они очень понравились зрителям", - добавил Бикович. Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного. В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/magomaev-1931221117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, милош бикович, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, новости культуры