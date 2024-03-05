https://ria.ru/20240305/bespilotniki-1931128348.html

Россиянам рассказали о развитии доставки грузов при помощи беспилотников

Россиянам рассказали о развитии доставки грузов при помощи беспилотников - РИА Новости, 05.03.2024

Россиянам рассказали о развитии доставки грузов при помощи беспилотников

Первыми регионами доставки грузов беспилотниками по РФ станут Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, а также Самарская область,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T05:41

2024-03-05T05:41

2024-03-05T05:41

экономика

технологии

россия

самарская область

москва

алексей хрипун

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Первыми регионами доставки грузов беспилотниками по РФ станут Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, а также Самарская область, но Москва и Московская область имеют большой потенциал в этом направлении, поделились мнением с РИА Новости в НТИ. "Около 500 тысяч БВС (беспилотные воздушные суда - ред.) могут быть задействованы в беспилотной доставке грузов к 2030 году. В первую очередь аэрологистика будет развиваться в отдаленных труднодоступных регионах — НАО, ХМАО, а также Самарской области, где в рамках ЭПР уже активно ведутся работы по развитию технологий для аэрологистики... Столичному региону пора открыть проекты по примеру других регионов", - сказал генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт", участник НТИ "Аэронет" (AeroNet) Алексей Хрипунов, слова которого привели в НТИ. ЭПР - экспериментальный правовой режим "Аэрологистика" - установлен постановлением кабмина в конце 2023 года и предполагает интеграцию беспилотников в общее воздушное пространство с пилотируемыми судами. По мнению Хрипунова, потенциал имеют Москва и Московская область, но "активностей пока нет". Большую долю рынка логистических услуг в РФ – около 65% – займёт аэрологистика, полагает Хрипунов. "Мы прогнозируем рост рынка бесконтактной доставки товаров и грузов с помощью дронов более чем в 100 раз в течение ближайших 10 лет", – сказал он, добавив, что с появлением новых видов воздушных судов, существенно меньшего размера и новых типов (например, квадрокоптеров), появляются новые возможности для аэрологистики. Доставка небольших грузов станет экономически оправданной, следовательно, скорость доставки в целом может увеличиться, отмечает Хрипунов. Становится доступной доставка на небольшие расстояния, а значит, возможна так называемая "доставка последней мили", то есть внутри городов и поселков, что поможет разгрузить транспортную инфраструктуру городов, улучшить экологическую ситуацию. Применение современных средств автоматизации, в том числе искусственного интеллекта, позволит сократить количество людей, задействованных в процессе логистики, заключил эксперт.

https://ria.ru/20230505/zapret-1869919944.html

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самарская область

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экономика, технологии, россия, самарская область, москва, алексей хрипун