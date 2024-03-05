https://ria.ru/20240305/avdeevka-1931280934.html

Экс-замминистра обороны Украины неожиданно высказалась об Авдеевке

Экс-замминистра обороны Украины неожиданно высказалась об Авдеевке - РИА Новости, 05.03.2024

Экс-замминистра обороны Украины неожиданно высказалась об Авдеевке

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире Radio NV назвала потерю контроля ВСУ над Авдеевкой освобождением. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:39

2024-03-05T17:39

2024-03-05T21:52

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

украина

донецк

анна маляр

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире Radio NV назвала потерю контроля ВСУ над Авдеевкой освобождением."К примеру, давайте Авдеевку возьмем — освобождение Авдеевки. Разные западные СМИ давали кардинально разное отношение к этому событию", — сказала она.Ведущий уточнил, не оговорилась ли она и не имела ли в виду "захват"."Освобож… Я имею в виду выход", — пояснила Маляр.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Вечером 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.

https://ria.ru/20240305/vsu-1931241641.html

https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

авдеевка

украина

донецк

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в мире, авдеевка, украина, донецк, анна маляр, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины