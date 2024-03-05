https://ria.ru/20240305/avdeevka-1931273047.html

В Авдеевке приступили к разминированию территории

В Авдеевке приступили к разминированию территории - РИА Новости, 05.03.2024

В Авдеевке приступили к разминированию территории

Специалисты уже приступили к разминированию территории в освобожденной Авдеевке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:17

2024-03-05T17:17

2024-03-05T17:34

специальная военная операция на украине

авдеевка

денис пушилин

безопасность

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Специалисты уже приступили к разминированию территории в освобожденной Авдеевке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."К разминированию уже приступили сейчас, первые шаги для этого делаются. После этого - разбор завалов, параллельно будет проходить подключение и заведение туда электроэнергии, воды", - сказал Пушилин журналистам.По его словам, к восстановлению города можно будет приступить после того, когда линия фронта будет отодвинута на необходимое расстояние.Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

https://ria.ru/20240303/vsu-1930797948.html

авдеевка

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авдеевка, денис пушилин, безопасность