https://ria.ru/20240305/armiya-1931190551.html

Шойгу поблагодарил Собянина за помощь армии

Шойгу поблагодарил Собянина за помощь армии - РИА Новости, 05.03.2024

Шойгу поблагодарил Собянина за помощь армии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь российской армии, в том числе в решении задач специальной военной операции. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:49

2024-03-05T12:49

2024-03-05T13:12

специальная военная операция на украине

россия

москва

сергей шойгу

сергей собянин

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь российской армии, в том числе в решении задач специальной военной операции. На тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ Шойгу напомнил, что "в прошлом месяце завершилась комплексная реставрация исторического здания штаба Московского военного округа площадью почти 16 тысяч квадратных метров". "Строители завели в него современные коммуникационные и инженерные сети, полностью сохранив фасад и исторические интерьеры", - отметил Шойгу. Залы управления округа оборудованы передовыми защищенными видами связи и средствами отображения обстановки, добавил он. "В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина за помощь Вооруженным силам, в том числе в решении задач специальной военной операции", - сказал министр.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

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Ольга Фомченкова

россия, москва, сергей шойгу, сергей собянин, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)