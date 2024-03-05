https://ria.ru/20240305/armiya-1931190551.html
Шойгу поблагодарил Собянина за помощь армии
Шойгу поблагодарил Собянина за помощь армии - РИА Новости, 05.03.2024
Шойгу поблагодарил Собянина за помощь армии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь российской армии, в том числе в решении задач специальной военной операции. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:49
2024-03-05T12:49
2024-03-05T13:12
специальная военная операция на украине
россия
москва
сергей шойгу
сергей собянин
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь российской армии, в том числе в решении задач специальной военной операции. На тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ Шойгу напомнил, что "в прошлом месяце завершилась комплексная реставрация исторического здания штаба Московского военного округа площадью почти 16 тысяч квадратных метров". "Строители завели в него современные коммуникационные и инженерные сети, полностью сохранив фасад и исторические интерьеры", - отметил Шойгу. Залы управления округа оборудованы передовыми защищенными видами связи и средствами отображения обстановки, добавил он. "В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина за помощь Вооруженным силам, в том числе в решении задач специальной военной операции", - сказал министр.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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россия, москва, сергей шойгу, сергей собянин, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу поблагодарил Собянина за помощь армии
Шойгу поблагодарил Собянина за помощь ВС РФ, в том числе в решении задач СВО
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь российской армии, в том числе в решении задач специальной военной операции.
На тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ Шойгу напомнил, что "в прошлом месяце завершилась комплексная реставрация исторического здания штаба Московского военного округа площадью почти 16 тысяч квадратных метров".
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"Строители завели в него современные коммуникационные и инженерные сети, полностью сохранив фасад и исторические интерьеры", - отметил Шойгу.
Залы управления округа оборудованы передовыми защищенными видами связи и средствами отображения обстановки, добавил он.
"В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина за помощь Вооруженным силам, в том числе в решении задач специальной военной операции", - сказал министр.
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